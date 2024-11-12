Кадровый голод усилился в промышленности и IT

Острее всего дефицит кадров ощущается в производственных и логистических компаниях, в сфере услуг и IT. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Согласно результатам исследования, 8 из 10 компаний сталкиваются с нехваткой персонала, и лишь каждая девятая не испытывает подобных трудностей. При этом средние и крупные организации испытывают кадровый голод чуть чаще, чем небольшие фирмы (83% среди предприятий с численностью персонала от 100 сотрудников и 80% среди компаний, где занято менее 100 человек).

Особенно остро проблема ощущается в производственных компаниях (90%), а также в транспортно-логистических организациях (89%). В сфере услуг нехватку персонала испытывают 88% компаний, а в IT-сфере — 87%. Причем промышленные предприятия и IT-компании говорят о дефиците кадров еще чаще, чем в прошлом году.

Анализ базы вакансий показывает: IT-отрасль испытывает дефицит, прежде всего, программистов (наиболее востребованные языки разработки — Java, Python и C++). Производственным и строительным компаниям остро необходимы квалифицированные рабочие. Транспортно-логистической отрасли — водители грузовых автомобилей и складской персонал. Большинство вакансий сферы услуг — для рабочих автосервисов и компаний, обслуживающих промышленное оборудование.

Время проведения опроса: 6 октября — 5 ноября 2024 года.