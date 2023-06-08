Кадровый голод в Мурманской области: на одну вакансию в среднем приходится 2,4 резюме
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала соотношение активных резюме и вакансий в разных регионах и выяснила, где наблюдается наиболее острая нехватка кадров.
По данным за май 2023 года, в Мурманской области на одну актуальную вакансию приходится всего 2,4 активных резюме. Это говорит о кадровом дефиците: предложений о работе сегодня достаточно много, чего не скажешь о количестве соискателей.
|
Кол-во резюме на вакансию
|
Интерпретация
|
≤1,9
|
острый дефицит соискателей
|
2,0–3,9
|
дефицит соискателей присутствует, рынок соискателя
|
4,0–7,9
|
умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое
соотношение между работодателями и соискателями
|
8,0–11,9
|
высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места,
рынок работодателя
|
≥12
|
крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места,
рынок работодателя
По степени кадрового голода Мурманская область оказалась на 9-м месте в России. Важно, что на текущий момент в России регионов с избыточными трудовыми ресурсами нет: в целом по стране на одну вакансию приходится 3,6 резюме.
Регионы с наиболее выраженным дефицитом кадров, май 2023
|
№
|
Регион
|
Кол-во резюме на вакансию
|
1
|
Чукотский АО
|
1,0
|
2
|
Ивановская область
|
2,0
|
3
|
Еврейская АО
|
2,0
|
4
|
Владимирская область
|
2,1
|
5
|
Курганская область
|
2,1
|
6
|
Костромская область
|
2,1
|
7
|
Тульская область
|
2,2
|
8
|
Рязанская область
|
2,4
|
9
|
Мурманская область
|
2,4
|
10
|
Кемеровская область
|
2,4
|
11
|
Приморский край
|
2,4
|
12
|
Кировская область
|
2,4
|
13
|
Челябинская область
|
2,5
|
14
|
Новгородская область
|
2,5
|
15
|
Свердловская область
|
2,5
|
16
|
Ленинградская область
|
2,5
|
17
|
Псковская область
|
2,5
|
18
|
Республика Алтай
|
2,6
|
19
|
Тверская область
|
2,6
|
20
|
Челябинск
|
2,6
В целом по Северо-Западному федеральному округу также наблюдается серьёзный кадровый голод – на одну вакансию приходится всего 4 резюме.
|
Регион
|
Кол-во резюме на вакансию
|
Мурманская область
|
2,4
|
Новгородская область
|
2,5
|
Ленинградская область
|
2,5
|
Псковская область
|
2,5
|
Архангельская область
|
2,9
|
Ненецкий АО
|
3,1
|
Республика Карелия
|
3,2
|
Республика Коми
|
4,4
|
Калининградская область
|
4,4
|
Санкт-Петербург
|
4,6
|
|
СЗФО
|
4,1
|
Россия в целом
|
3,6
«Топ-менеджеры некоторых компаний до сих пор пребывают в приятном (на самом деле нет) заблуждении, что проблемы большого рынка труда их не касаются, а все эти «дефициты» и «безработицы» — история про космические корабли. Однако сейчас такая ситуация на рынке, когда каждая компания должна смотреть за тем, что происходит вокруг. Если ваши конкуренты за персонал начали активно размещать вакансии с хорошими условиями и зарплаты в них соответствуют рыночным (или даже выше), значит, внимания к вашей компании будет меньше. Это очень простая логика, потому что людей на рынке труда больше не становится. Соискатели выбирают, где лучше.
Впервые за последние несколько десятков лет о проблеме кадрового голода говорят и на государственном уровне. Так, в январском бюллетене Банка России указаны три главных фактора, мешающих росту и восстановлению экономики в стране: технологические ограничения, слабый внешний спрос на российскую продукцию и дефицит кадров, который сдерживает процессы структурной трансформации экономики. Ситуация с нехваткой людей перестаёт быть сугубо профессиональной проблемой HR-специалистов. Теперь речь идёт о вызове национального масштаба, с которым придётся столкнуться и нанимающим менеджерам, и топ-менеджерам, и собственникам бизнеса. Дефицит работников — фундаментальная проблема российского рынка труда на долгие годы», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.