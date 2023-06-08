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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.23 12:00

Кадровый голод в Мурманской области: на одну вакансию в среднем приходится 2,4 резюме

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала соотношение активных резюме и вакансий в разных регионах и выяснила, где наблюдается наиболее острая нехватка кадров.

По данным за май 2023 года, в Мурманской области на одну актуальную вакансию приходится всего 2,4 активных резюме. Это говорит о кадровом дефиците: предложений о работе сегодня достаточно много, чего не скажешь о количестве соискателей.

Кол-во резюме на вакансию

Интерпретация

≤1,9

острый дефицит соискателей

2,0–3,9

дефицит соискателей присутствует, рынок соискателя

4,0–7,9

умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое

 соотношение между работодателями и соискателями

8,0–11,9

высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места,

рынок работодателя

≥12

крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места,

 рынок работодателя

 

По степени кадрового голода Мурманская область оказалась на 9-м месте в России. Важно, что на текущий момент в России регионов с избыточными трудовыми ресурсами нет: в целом по стране на одну вакансию приходится 3,6 резюме.

Регионы с наиболее выраженным дефицитом кадров, май 2023

Регион

Кол-во резюме на вакансию

1

Чукотский АО

1,0

2

Ивановская область

2,0

3

Еврейская АО

2,0

4

Владимирская область

2,1

5

Курганская область

2,1

6

Костромская область

2,1

7

Тульская область

2,2

8

Рязанская область

2,4

9

Мурманская область

2,4

10

Кемеровская область

2,4

11

Приморский край

2,4

12

Кировская область

2,4

13

Челябинская область

2,5

14

Новгородская область

2,5

15

Свердловская область

2,5

16

Ленинградская область

2,5

17

Псковская область

2,5

18

Республика Алтай

2,6

19

Тверская область

2,6

20

Челябинск

2,6

 

В целом по Северо-Западному федеральному округу также наблюдается серьёзный кадровый голод – на одну вакансию приходится всего 4 резюме.

Регион

Кол-во резюме на вакансию

Мурманская область

2,4

Новгородская область

2,5

Ленинградская область

2,5

Псковская область

2,5

Архангельская область

2,9

Ненецкий АО

3,1

Республика Карелия

3,2

Республика Коми

4,4

Калининградская область

4,4

Санкт-Петербург

4,6

 

СЗФО

4,1

Россия в целом

3,6

 

«Топ-менеджеры некоторых компаний до сих пор пребывают в приятном (на самом деле нет) заблуждении, что проблемы большого рынка труда их не касаются, а все эти «дефициты» и «безработицы» — история про космические корабли. Однако сейчас такая ситуация на рынке, когда каждая компания должна смотреть за тем, что происходит вокруг. Если ваши конкуренты за персонал начали активно размещать вакансии с хорошими условиями и зарплаты в них соответствуют рыночным (или даже выше), значит, внимания к вашей компании будет меньше. Это очень простая логика, потому что людей на рынке труда больше не становится. Соискатели выбирают, где лучше.

Впервые за последние несколько десятков лет о проблеме кадрового голода говорят и на государственном уровне. Так, в январском бюллетене Банка России указаны три главных фактора, мешающих росту и восстановлению экономики в стране: технологические ограничения, слабый внешний спрос на российскую продукцию и дефицит кадров, который сдерживает процессы структурной трансформации экономики. Ситуация с нехваткой людей перестаёт быть сугубо профессиональной проблемой HR-специалистов. Теперь речь идёт о вызове национального масштаба, с которым придётся столкнуться и нанимающим менеджерам, и топ-менеджерам, и собственникам бизнеса. Дефицит работников — фундаментальная проблема российского рынка труда на долгие годы», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

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