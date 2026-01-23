Кадровый голод в ретейле: аналитики hh.ru назвали наиболее дефицитную сферу 2025 года в Мурманской области

По данным исследования hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, по итогам 2025 года сфера розничной торговли испытывает острый кадровый дефицит. В Мурманской области средний hh.индекс в ретейле за год составил лишь 1,2 резюме на одну вакансию, что указывает на высокую конкуренцию работодателей за соискателей.

Дефицит кадров и рост зарплатных предложений

В течение 2025 года работодатели постепенно повышали зарплатные предложения, чтобы привлечь работников сферы и успешно конкурировать за кадры. Если в январе минувшего года медианная предлагаемая зарплата составляла 62,6 тысячи рублей, то к декабрю она выросла до 64,9 тысячи рублей, увеличившись на 3% за год. Ожидания соискателей колебались в диапазоне от 56 до 60 тысяч рублей, при этом предложения рынка в среднем превышали запросы кандидатов.

Конкуренция за специалистов и автоматизация подбора

В условиях, когда кандидатов недостаточно, скорость и эффективность найма становятся критически важными для работодателей. Автоматизация HR-процессов помогает компаниям быстрее находить и привлекать кандидатов, особенно в сферах с высокой текучестью, таких как розничная торговля.

«Данные показывают, что в условиях дефицита кадров автоматизация рекрутинга в том числе становится ключевым инструментом для работодателей. Например, в розничной торговле, где требуется массовый подбор и оперативное закрытие вакансий, использование HR-технологий позволяет сократить время найма на 30-40%. Это особенно важно для ретейлеров, которые конкурируют за ограниченный пул соискателей, а также для малого и среднего бизнеса, где скорость найма напрямую влияет на операционную эффективность. Кроме того, автоматизация рутинных процессов снижает затраты на подбор до 40%, позволяя сосредоточиться на работе с кандидатами. Рынок труда в розничной торговле продолжает оставаться напряжённым. Чтобы успешно конкурировать за кандидатов, компаниям необходимо не только повышать зарплатные предложения, но и внедрять современные HR-технологии, ускорять процессы подбора и улучшать условия труда», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы для рекрутинга «Talantix» (входит в HR-экосистему hh.ru).

Динамика рынка: вакансии и активность соискателей

За 2025 год в Мурманской области в сфере розничной торговли было опубликовано 9,3 тысячи вакансий. Пик дефицита пришёлся на начало 2025 года, когда, по данным hh.индекса, на одну вакансию приходилось лишь 0,8 резюме. К концу года ситуация незначительно улучшилась — 1,5 резюме на вакансию. Но дисбаланс между спросом и предложением работодателей по-прежнему сохраняется.