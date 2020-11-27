Кадровый резерв на Кольской АЭС формирует «Энергия молодых»

На Кольской атомной станции подвели итоги станционного этапа профессионального и творческого конкурса «Энергия молодых», организованного концерном «Росэнергоатом» с целью развития кадрового потенциала молодежи российских атомных станций.

В номинации «Восходящая звезда» для сотрудников в возрасте до 30 лет и стажем работы в отрасли менее 3 лет победу одержал инженер отдела ядерной безопасности и надежности Николай Петровский. Он является автором инновационного проекта по цифровизации результатов контроля герметичности оболочек ТВЭЛ, активно занимается спортом и культурно-просветительской деятельностью.

Второе место в этой номинации жюри присудило лаборанту-радиометристу отдела ядерной безопасности и надежности Михаилу Шувалову. Михаил – один из пяти финалистов научно-технической конференции, которая недавно впервые проходила на Кольской АЭС. Его доклад об измерении трития в первом контуре ядерного реактора вызвал большой интерес у экспертов. Энергии Михаилу хватает не только на научное творчество. В Полярных Зорях он также известен как успешный тренер-хореограф по уличным танцам.

Третье место у электромонтера электроцеха Михаила Котова, который придумал устройство, значительно упрощающее измерение сопротивления обмоток электродвигателей, а также стал золотым медалистом отраслевого чемпионата профессионального мастерства «REASkills – 2020» в компетенции «Электромонтаж».

Победу в номинации «Молодой лидер», где состязались атомщики в возрасте до 35 лет, одержал инженер отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации Юрий Желтобрюхов. В ходе реализации проекта по повторному продлению сроков эксплуатации энергоблоков первой очереди Кольской АЭС он успешно выполнил расчеты для выбора основных размеров гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны реактора. Юрий также увлеченно занимается вопросами сейсмомониторинга, принимает активное участие в научно-практических конференциях, в том числе и на международном уровне.

Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики отдела информационно-коммуникационных технологий Александр Ангальд, занявший второе место в этой номинации, проявил себя при реализации масштабной программы цифровизации, реализуемой на предприятиях атомной отрасли. Он участвует во внедрении на Кольской АЭС системы «машинного зрения» для автоматизированного контроля соблюдения правил техники безопасности. А еще Александр – один из лидеров волонтерского движения в городе атомщиков, награжденный от имени президента Российской Федерации В.В. Путина памятной медалью и грамотой «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».

Третье место у инженера электроцеха Дениса Жаричева. С 2018 года он регулярно участвует в чемпионатах профессионального мастерства по методике «WorldSkills», в том числе в качестве эксперта. В рамках программы цифровизации Денис Жаричев занимается переводом в электронный формат актуальных схем электрического цеха, а также разрабатывает отдельные программные модули. В свободное от работы время он увлекается экстремальными видами велосипедного спорта. Одни из лучших в Мурманской области скейт-парк и памп-трек появились в Полярных Зорях по инициативе Дениса Жаричева.

«Удачная комбинация на конкурсе «Энергия молодых» производственных и общественно-полезных достижений помогает формировать объективный взгляд на профессиональные и лидерские качества нашей активной молодежи. Уверен, что именно эти ребята способны успешно решать самые сложные задачи, вести за собой коллектив, обеспечивать на самом высоком уровне надежную и безопасную эксплуатацию нашей атомной станции», - отметил председатель конкурсного жюри, главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, все призеры станционного этапа конкурса «Энергия молодых» получат благодарственные письма генерального директора концерна «Росэнергоатом», а победители также смогут принять участие в финале, где им предстоит померяться талантами с коллегами из других предприятий электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом».