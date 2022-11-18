Кадровый резерв на Кольской АЭС формирует «Энергия молодых»

На Кольской атомной станции подвели итоги станционного этапа профессионального и творческого конкурса «Энергия молодых», организованного концерном «Росэнергоатом», участие в котором принимают молодые работники, специалисты и их руководители.

Конкурс проводится с целью повышения мотивации и вовлеченности молодых сотрудников, а также развития кадрового потенциала молодежи российских атомных станций.

Всего, в этом году подали 21 заявку в трёх номинациях. На первом, заочном этапе экспертная комиссия определила шесть человек для открытого слушания докладов. Участники должны были представить личные достижения в производственной, профессиональной, научной, изобретательной, общественной деятельности.

В номинации «Восходящая звезда» для сотрудников в возрасте до 30 лет и стажем работы в отрасли менее 3 лет победу одержала инженер отдела ядерной безопасности и надежности Динара Габидуллина.

Победу в номинации «Молодой лидер», где состязались атомщики в возрасте до 35 лет, одержала инженер отдела охраны окружающей среды Марина Болтенкова.

Лидером в развитии молодёжи стал Константин Руденко, начальник отдела ядерной безопасности и надежности.

«Подобные мероприятия помогают молодым специалистам развиваться и достигать намеченных целей, как в производственной, так и в научной и общественной деятельностях. Уверен, что именно эти ребята способны успешно решать самые сложные задачи, вести за собой коллектив, обеспечивать на самом высоком уровне надежную и безопасную эксплуатацию нашей атомной станции», - отметил председатель конкурсного жюри, главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, победители конкурса смогут принять участие в заключительном этапе конкурса, где им предстоит померяться талантами с коллегами из других предприятий электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.