Кадровый резерв в РФ за пять лет сократился почти в 2 раза

Кадровый резерв в России в 2025 году сократился до 4,4 млн человек. Это на 9%, или на 415 тысяч, меньше, чем годом ранее. Такие данные привела аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «FinExpertiza» на основе статистики Росстата и Роструда.

Как пишут «Известия», к такому резерву относятся люди, которые в данный момент не работают, но готовы выйти на рынок труда. Эта категория делится на три сегмента. Первая — безработные (1,7 млн человек), которые активно ищут работу и готовы приступить немедленно. Вторая — «потенциальная рабочая сила» (551 тысяча): люди находятся в поиске, но не готовы выйти на работу прямо сейчас либо допускают такую возможность без активных действий. Третья — желающие трудоустроиться, но не предпринимающие шагов и не готовые приступить к работе в данный момент (2,2 млн). По сути, разница в том, насколько человек близок к выходу на работу.

За последние пять лет численность кадрового резерва уменьшилась почти вдвое — с 7 млн до примерно 4 млн человек. Одновременно его доля по отношению к числу занятых снизилась с 10% в 2021 году до 6% в 2025-м.

При этом число работающих увеличилось с 72 млн почти до 75 млн. Это значит, что всё больше людей вовлекается в экономику, отметила президент «FinExpertiza» Елена Трубникова. По её словам, это устойчивый тренд: доступных трудовых ресурсов становится всё меньше.

На ситуацию влияет сразу несколько факторов. Прежде всего демографический: малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х приводят к сокращению числа молодых работников, тогда как доля старшего возраста увеличивается, пояснила ведущий аналитик «Freedom Finance Global» Наталья Мильчакова.