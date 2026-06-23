Кадры для Арктики: более 8 тысяч мест по программам СПО открыто в регионе

20 июня во всех колледжах и техникумах региона стартовал приём документов. Приемная кампания стала одной из тем оперативного совещания 22 июня. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул существенный рост интереса молодёжи к рабочим и прикладным профессиям.

«Если десять лет назад в колледжах региона обучались около 14 тысяч студентов, то сегодня — уже более 18 тысяч. Это рост почти на треть. И главное, молодые люди все чаще остаются учиться и работать в регионе. Более половины выпускников школ, выбирают среднее профессиональное образование и продолжают учиться именно в Мурманской области. Это не случайность, а устойчивая тенденция. Потому что мы выстраиваем нашу систему СПО под нужны арктической экономики», — сказал Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что в рамках программы «На Севере — жить!» определены 20 ключевых направлений подготовки под потребности Арктики. Обновлены уже более 87% образовательных программ.

«Это значит, что содержание обучения напрямую связано с реальными рабочими местами, соответствует тому, что надо работодателю. Соответственно, работник после колледжа приходит подготовленным», — отметил Андрей Чибис.

В этом году в колледжах и техникумах региона предусмотрено более 8 тысяч мест, из них свыше 4,5 тысячи — бюджетные. При этом сохраняется чёткий акцент: более 60% бюджетных мест — технические специальности, около 15% — медицина, около 8% — педагогика.

«За последние три года количество бюджетных мест по ключевым направлениям выросло более чем на треть — с 2475 до 3370. При поддержке федерального центра и работодателей мы активно участвуем в проекте «Профессионалитет». Мурманская область в числе лидеров по темпам его внедрения. Уже к концу года в регионе будет 10 образовательных кластеров с участием ключевых работодателей. Это значит, что вкладываются средства в создание новых лабораторий, современное оборудование, кроме того, у партнеров есть обязательство трудоустроить 85% выпускников. Уже заключено порядка 2,5 тысячи договоров целевого обучения», — сказал Андрей Чибис.

В национальном рейтинге 11 колледжей и Мурманский арктический университет входят в десятку лучших по стране по уровню трудоустройства и зарплаты выпускников по итогам 2025 года. Также в этом году регион участвует в эксперименте по упрощенному поступлению в СПО: почти 2900 девятиклассников смогут поступать по результатам двух обязательных экзаменов.

«И отдельно — появились новые направления подготовки: газовая отрасль, IT, искусственный интеллект, веб-разработка, железнодорожный транспорт и другие современные специальности. Особое внимание уделяем участникам специальной военной операции и их семьям. Для них предусмотрены отдельные условия поступления и дополнительные меры поддержки», — сказал в завершение губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569851/#&gid=1&pid=1