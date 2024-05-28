Кадры для Арктики: на заседании правительства заместитель губернатора Елена Дягилева представила потенциал Мурманской области в сфере профессионального образования

Вчера на заседании правительства Мурманской области заместитель губернатора Елена Дягилева представила результат реализации федеральных программ и регионального стратегического плана «На Севере – жить», благодаря которым созданы новые возможности в сфере высшего и среднего профессионального образования, а также создается основа для наращивания кадрового потенциала Кольского Заполярья.

«Мурманская область – регион бескрайних возможностей. Это подтверждает большое число уникальных инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе. За последние пять лет создано свыше 8,5 тысячи рабочих мест, мы занимаем 9 место по стране по размеру средней номинальной заработной платы», – отметила Елена Дягилева.

Вице-губернатор акцентировала внимание на высокой актуальности подготовки кадров для Арктики, вызванную динамичным развитием региона, новыми вызовами и мощным инвестиционным потенциалом Мурманской области. Она также подчеркнула высокую результативность сотрудничества с промышленными предприятиями, лидерами в горнодобывающей, рыбной отраслей, атомной промышленности, металлургии, сфере образования, здравоохранения и других направлениях. При этом, как уточнила Елена Дягилева, работа выстраивается на всех уровнях системы образования, чтобы юные северяне и их родители, могли выстроить максимально эффективный образовательный вектор, а студенты были уверены в успешном трудоустройстве по окончании учебного заведения.

«Программа «Профессионалитет» наглядно демонстрирует эффективность консолидации усилий со стороны правительства, предприятий, работающих на территории региона, и учреждении сферы образования. Сотрудничество помогает модернизировать инфраструктуру, открывать новые лаборатории и усиливать образовательные программы. Принципиально важно то, что до 2029 года 4 тысячи студентов получат профессии, востребованные в реальном секторе экономики, и не менее 85% из них приступят к работе в Мурманской области на объектах предприятий-партнеров», – уточнила Елена Дягилева.

Не менее активно ведется совместная работа с ведущими предприятиями и крупными учреждениями различных сфер в Мурманском арктическом университете. В числе приоритетных направлений подготовки вице-губернатор отметила инженерные, информационные технологии, нефтегазовое дело, морские специальности и лечебное дело. Сегодня почти 9,5 тысячи осваивают 200 образовательных программ в самом крупном вузе региона. В своем докладе вице-губернатор Елена Дягилева напомнила о ключевых решениях, необходимых для дальнейшего развития МАУ.

«В 2023 году первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров поддержал ряд стратегически важных для нас решений, в том числе участии МАУ в программе «Приоритет-2030» и подачи заявки на реализацию кампуса мирового уровня в Мурманске», – сказала Елена Дягилева.

Она также подчеркнула, что дополнительное финансирование в размере 1,2 млрд рублей, которое университет получил при поддержке первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, позволило приступить к реализации двух важных для учреждения проектов – созданию берегового учебно-тренажерного центра и модернизации центра морской конвенционной подготовки. Кроме того, при участии индустриальных партнёров в этом году начнутся ремонтные работы в студенческой столовой университета, а также будут созданы лаборатория «Роскосмос» и компьютерный класс S7.

Говоря о программе «Приоритет-2030», вице-губернатор напомнила, что защита проекта успешно прошла в марте 2024 года. Вхождение в программу было бы невозможно без создания единого университета, а также пересмотра критериев участников, с инициативой которого губернатор Андрей Чибис выступил на рабочей группе Госсовета по развитию Арктики. Этот шаг позволит МАУ в скором времени принять участие в конкурсном отборе на строительство кампуса мирового уровня. Стратегическая цель реализации масштабных проектов – системная трансформация вуза в международный исследовательский университет к 2033 году.

Среди целей, которые обозначены в проекте для вхождения в «Приоритет-2030», наиболее значимыми являются увеличение численности студентов до 11,6 тысячи, усиление содержания образовательных программ, модернизация инфраструктуры, а также привлечение научно-педагогических кадров, в том числе из других регионов, для работы в вузе.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект Мурманского арктического университета, который планируется подать на конкурсный отбор Министерства образования и науки РФ, подразумевает создание в заполярной столице экосистемы для развития, проживания и отдыха. Центральными станут технопарк, научно-образовательный центр и общежитие на 1,2 тысячи мест. Наряду с этим, в рамках нацпроекта «Образование» планируется провести ремонты 800 студенческих общежитий страны. По поручению Президента России Владимира Путина на эти цели дополнительно выделяется 124 млрд рублей.

В завершении доклада Елена Дягилева подробно рассказала о стипендиальных программах, которые распространяются на более 9 тысяч студентов, и представила научный потенциал Мурманской области.

«Мурманская область – лидер АЗРФ по числу исследователей. В нашем регионе разработками актуальных для стратегически важного макрорегиона страны заняты 1 900 научных сотрудников, при этом 37% из них – молодые специалисты. Ведущая научно-исследовательская организация Заполярья - КНЦ РАН уступает лишь МГУ по числу опубликованных научных исследований по арктической тематике», – сказала вице-губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru