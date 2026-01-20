Кадры для Арктики: в Мурманской области растёт число студентов среднего профессионального образования

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о развитии системы среднего профессионального образования в регионе рассказала на оперативном совещании в правительстве Мурманской области министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Глава ведомства отметила, что за последние 10 лет численность студентов колледжей выросла почти на треть – на 4 тысячи человек. Сегодня в организациях СПО региона обучается более 18 тысяч студентов, при этом свыше половины выпускников 9-х классов выбирают именно этот уровень образования.

Говоря о доступности обучения, министр подчеркнула, что по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!» в регионе последовательно увеличивается количество бюджетных мест по приоритетным направлениям подготовки. Так, с 2023 года число бюджетных мест по инженерным специальностям выросло на 300, а за три года контрольные цифры приёма по инженерным, медицинским и педагогическим направлениям увеличены почти на треть.

Продолжая тему подготовки кадров, Диана Кузнецова подчеркнула, что программы СПО ориентированы на стратегические отрасли экономики региона.

«Почти половина студентов обучается по инженерным специальностям для промышленности, строительства и транспорта. Востребованы также направления в сфере медицины, образования, информационных технологий и креативных индустрий. Образовательные программы колледжей регулярно обновляются с учётом профессиональных стандартов – уже актуализировано 87% программ. Помимо основной специальности студенты имеют возможность дополнительно освоить несколько рабочих профессий», – рассказала министр.

Отдельно глава ведомства остановилась на вопросах развития инфраструктуры. За последние шесть лет на эти цели в рамках плана «На Севере – жить!» направлено более 16 млрд рублей. В регионе в шесть раз увеличилось число современных лабораторий и образовательных пространств, созданных совместно с предприятиями. В 2026 году планируется открыть и обновить ещё не менее 20 таких площадок.

Наряду с модернизацией образовательной базы особое внимание уделяется созданию комфортных условий для студентов. Капитальный ремонт общежитий проведён в девяти колледжах, что позволило улучшить условия проживания более чем для 1300 обучающихся. Реализуются и социальные инициативы – в образовательных организациях СПО создаются комнаты для студентов с детьми.

Важным элементом развития системы СПО остаётся взаимодействие с работодателями. Колледжи Мурманской области активно сотрудничают с предприятиями региона: заключено около 400 соглашений с индустриальными партнёрами. За последние три года объём их инвестиций в систему СПО превысил 750 млн рублей. Работодатели участвуют в разработке образовательных программ, организации практической подготовки, поддержке студентов и трудоустройстве выпускников.

Как отметила Диана Кузнецова, результаты этой работы находят отражение и на федеральном уровне. Мурманская область входит в ТОП-5 регионов России по эффективности реализации федерального проекта «Профессионалитет». В проект включены 17 колледжей, объединённых в 10 кластеров с гарантией трудоустройства выпускников. Планируется обучить более 6 тысяч студентов и заключить свыше 5 тысяч договоров о целевом обучении.

В регионе действует комплекс мер поддержки студентов СПО. В текущем учебном году объём стипендиального фонда составляет почти 144 млн рублей, различные виды стипендий получают более 7 тысяч студентов. С 2022 года на 84% увеличилось количество региональных стипендиатов-отличников, в 10 раз выросло число студентов, получающих стипендии от индустриальных партнёров.

Особое внимание, по словам министра, уделяется поддержке участников и детей участников специальной военной операции. Для них предусмотрены выплаты на питание, проезд и проживание в общежитии, а также первоочередное право зачисления на обучение. В настоящее время мерами поддержки охвачено почти 600 студентов.

В завершение Диана Кузнецова подчеркнула, что развитие системы среднего профессионального образования уже даёт ощутимые результаты: колледжи Мурманской области входят в федеральные рейтинги по качеству подготовки, уровню трудоустройства и заработной платы выпускников, а студенты успешно представляют регион на всероссийских конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства.

Фото: https://minobr.gov-murman.ru/press/news/560385/#&gid=1&pid=2