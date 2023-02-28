Кадры решают всё: состоялось заседание президиума Совета законодателей России

Вчера в режиме видеоконференцсвязи в нём приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко, председатель профильного комитета областной Думы Алексей Гиляров. В центре внимания – вопрос подготовки квалифицированных кадров и развитие рынка труда.

Отмечалось, что в современных условиях имеется большой спрос на представителей рабочих профессий, многие субъекты испытывают острую нехватку в специалистах среднего звена.

Региональные парламентарии подчеркнули, что система среднего профессионального образования в Мурманской области ориентирована на востребованные профессии и представлена 28 учреждениями. В них получают знания свыше 18 тысяч северян. Одно из главных преимуществ СПО – наличие колледжей практически во всех крупных муниципальных образованиях области и их тесное взаимодействие с работодателями. При активном участии крупных предприятий региона реализуются программы по переоснащению материальной базы учебных заведений, оказывается спонсорская помощь и содействие в прохождении производственной практики студентами, согласование рабочих программ, трудоустройство выпускников. Кроме того, на ближайшие три года запланировано создание образовательно-производственных центров на базе двух колледжей по направлениям горнопромышленной и металлургической отраслей.

В ходе заседания участники обсудили вопрос подготовки к летней детской оздоровительной кампании 2023 года. Так, на эти цели в текущем году в областном бюджете предусмотрены средства в объёме 484,5 млн рублей. В период летних каникул на территории региона запланирована работа лагерей с дневным пребыванием для более шести тысяч юных северян. В муниципальных образованиях будут организованы малые формы досуга – дворовые и профильные площадки, походная и туристическая деятельность. В настоящее время идёт подготовка к летней оздоровительной кампании заполярных детей за пределами Мурманской области.

Шла речь и о проекте федерального закона по целевой подготовке кадров, который разработан в целях преодоления дефицита специалистов в области генной инженерии и уже принят Государственной Думой в первом чтении. Документ предлагает принимать на целевое обучение по программам высшего образования в пределах квоты граждан, прошедших конкурс при заключении договора о целевом приёме, а также предусматривает возможность подачи заявления на целевое обучение через портал «Госуслуги».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27144/