Кафедральный собор будет построен в Мурманске

В столице Кольского Заполярья состоялось первое установочное совещание, посвященное вопросам строительства кафедрального собора столицы Заполярья, сообщает сайт Мурманской епархии.

В нём приняли участие митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Наро-Фоминский Никандр, архитектор Мурманской епархии Светлана Пионковская, члены правительства Мурманской области, руководители городской администрации, представители крупного бизнеса.

В приветственном слове к участникам совещания губернатор Мурманской области отметил, в частности, особую актуальность строительства собора в столице Заполярья.

«Мурманская область — важный экономический, культурный и военный форпост нашей страны на самом её севере, на границе с Европой. И это большая честь для православных северян, что Святейший Патриарх Кирилл благословил Мурманск на строительство кафедрального собора и лично, вникая во все детали, выбрал облик собора. Его строительство сделает столицу Заполярья мощной духовной крепостью на важнейшем рубеже. Это особенно актуально, когда наши исторические, духовные, нравственные ценности, составляющие ДНК российского народа, находятся под постоянным давлением извне. Я искренне благодарен нашим партнерам — компании «ФосАгро» за то, что они первыми из крупных компаний региона поддержали строительство кафедрального собора в столице Русской Арктики. И я верю в то, что число меценатов этого проекта будет только расти», — подчеркнул Андрей Чибис.

К собравшимся обратился епископ Наро-Фоминский Никандр: «Я прибыл сюда как помощник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его Святейшество придаёт особое значение этому проекту. Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что это будет не просто кафедральный собор, а главный духовный символ и духовный центр Русской Арктики. Патриарх лично и Финансово-хозяйственное управление Московского Патриархата будут курировать все процессы: и проектирование, и строительство. Конечно, совместно с администрацией области, епархией, митрополией. Я лично очень рад, что мы являемся участниками великого исторического события».

В свою очередь, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан отметил, что свой храм у Мурманска должен был появиться ещё сто лет назад. И вот сегодня начало этому пути было положено.

«Мы выполняем то, что когда-то инициировали великие люди нашей страны. Наконец будет реализовано решение, которое было принято 100 лет назад императором Николаем II, когда он закладывал этот город — Романов-на-Мурмане — и получил благословение Святейшего Синода в феврале 1917 года. А решение было таково: создать на Крайнем Севере, за Полярным кругом, храм-памятник. Этот проект – продолжение истории государства Российского. Так что, с Богом, в добрый путь», — сказал глава Мурманской митрополии.

«ФосАгро» — это компания с православным духом, — отметил руководитель горнодобывающего подразделения компании Андрей Абрашитов. — Именно поэтому мы сочли честью для себя поддержать строительства собора в Мурманске не только словом, но и делом, силами и средствами. Надеюсь, что этот проект будет благодарно встречен мурманчанами, а собор станет настоящим украшением столицы Кольского Заполярья».

По итогам совещания было принято решение о строительстве главного храма региона, для этого была образована специальная рабочая группа.

Кафедральный собор расположится на участке между улицами Софьи Перовской и Капитана Буркова.

Будущий собор станет не просто архитектурной доминантой и одним из символов города и региона в целом, но будет выполнен в лучших традициях русского зодчества и станет главным духовным центром Русской Арктики, на базе которого развернётся активная молодёжная, просветительская, социальная и миссионерская работа.

Фото: https://vk.com/mmeparh?z=photo-107819607_457244713%2Fwall-107819607_7773