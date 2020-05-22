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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.20 16:15

Как Александр Рыжкин создавал экран-панно для ММТП

Мурманский морской торговый порт знакомит нас  с  Александром Николаевичем Рыжкиным,  художником, экспертом по современной графике и рисунку. Именно он разработал художественное оформление самого крупного монументального полотна столицы Заполярья на уникальном пылеветрозашитном экране в торговом порту, открытие которого состоялось весной 2020 года.

Александр окончил Московскую государственную художественно-промышленную академию им С.Г. Строганова. Является двукратным победителем конкурса «Лучший рисовальщик Строгановки».  Он - доцент кафедры Академического рисунка МГХПА им. С.Г. Строганова, преподаватель анатомического рисунка Российской академии живописи, ваяния и зодчества им И.С. Глазунова, член правления Московского отделения «Союза художников России» и председатель молодёжной секции союза.

Напомним, строительство пылеветрозащитного экрана в ММТП проводилась в соответствии с соглашением о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и АО «Мурманский морской торговый порт». Оно было заключено в 2017 году в рамках Года экологии в Российской Федерации и включает 13 проектов: применение систем орошения, строительство ливневых очистных сооружений, создание экологической диспетчерской и др. Ещё на этапе разработки проекта экрана в ММТП было решено, что производственный объект должен быть не только эффективным, но и красивым. Александр рассказал о том, как удалось этого добиться и что вдохновляло его в этой работе:

- Мурманск - мужской, сильный город, город-порт и город-герой! Но герой без лишнего пафоса, которому не нужно доказывать свою состоятельность, не нужно напоминать, кто он и чего стоит. Монументальное искусство в Мурманске неразрывно связано с его историей, это искусство большого трудового подвига, сильных людей, героического прошлого и перспективного будущего. А порт – это отправная точка возникновения города, его сердце, поддерживающее жизненные силы гигантского организма без права на усталость, отдых или карантин.

Когда мы впервые приехали в Мурманск и нам показывали город, порт, достопримечательности, нас поразила масштабность поставленной задачи и связанная с ней ответственность. Ведь пылеветрозащитный экран высотой в двадцать метров и полтора километра длиной виден из многих точек города, где почти всю зиму темно, сумерки приглушают цвета, нивелируя контрасты. Поэтому экран должен переливаться и вспыхивать цветом, как удивительное природное чудо - северное сияние. Его образ был взят за основу графического ритма.

На протяжении полуторакилометрового «холста» были созданы пять панно разного размера и содержания. Панно «Врата в Арктику» - это отражение пейзажа Кольского залива. Простор неба, отражающийся в воде, корабли в море, суперсовременный ледокол и героический, почти былинный ветеран-ледоход «Ленин». Рядом с ними - женщина с ребенком. Это семья и поддержка на родном берегу, где всегда ждут. Мальчик -  будущее Мурмана, символ преемственности поколений.

Панно «Мурманск – город-порт», выходящее на площадь Морского вокзала, приветствует суда, приходящие в залив, и людей, гуляющих по пирсу. Часть этой картины - маяк, который, как и сто лет назад, указывает правильный путь кораблям и теплым желтым светом зазывает их в гавань, окруженную сопками. С противоположной стороны к маяку стремятся корабли с рыбой, а на первом плане - причал и силуэты людей, которые ждут своих добытчиков. Два панно не нуждаются в комментариях - это «Герб Мурманска» и надпись «Мурманский Морской торговый порт». Пятое панно обращено к заливу, его видят экипажи судов, которые проходят мимо торгового порта, и жители Абрам-Мыса. Оно посвящено истории Арктики, которую мы передали через образы, навеянные доисторическими петроглифами этого края: силуэтами трех охотников на лыжах, огромной рыбой, которая тянет по морю лодку с людьми, медведем, оленями.

Наша группа художников и дизайнеров, которые участвовали в проекте, сложилась еще во время учебы в Строгановской академии. Мы работали над мозаиками станций московского метрополитена «Марьина роща» и «Достоевская», над комплексом Федерального военного мемориала и другими монументальными объектами. Но в данном случае утвержденные эскизы надо было воплощать в жизнь с учетом жестких технологических требований. У панелей сложный профиль, да еще и перфорация. Понадобилась особая сталь и специальная краска для нее, которая должна продержаться 25 лет. Конечно, с таким мы не сталкивались раньше, но специалисты порта и компаний-подрядчиков сделали все возможное, чтобы технические аспекты не мешали нашим творческим порывам.

Отмечу, что идея художественного оформления родилась во взаимодействии со студентами и преподавателями Мурманского арктического государственного университета, а первые эскизы были рождены студентами мурманского вуза. Моим воспитанникам из Мурманска, Калининграда, Петербурга, Мариуполя, Барнаула, Набережных Челнов и Екатеринбурга было интересно участвовать в таком грандиозном творческом проекте. Для них панно стали не только школой мастерства художников-монументалистов, но любимым увлекательным делом. Они зарядили каждую панель своей искрящейся положительной энергетикой! Эта работа стала отражением восхищения и преклонения перед живительной мощью удивительного мурманского края. Мурманск для нас открылся как город больших людей с широкой душой и горячим сердцем, которым важно сделать свой город современным и красивым. И передать любовь к малой родине своим детям.

Напомним, что в настоящий момент в рамках соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в АО «ММТП» реализовано 86% запланированных мероприятий. Это позволило сократить нагрузку на окружающую среду более чем в 30 раз. По оценке федерального министерства, АО «Мурманский морской торговый порт» признан одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ), которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в морских портах России. Порядка 80% НДТ, которые вошли в соответствующий отраслевой справочник, принятый в 2019 году, уже реализованы на площадке ММТП.

 

 

 

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