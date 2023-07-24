Как бесплатно узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости, разъяснили в мурманском Росреестре

Кадастровая стоимость является базовой величиной для исчисления налога на землю, а также на объекты капитального строительства. Информация о кадастровой стоимости может быть использована для проведения ряда операций с недвижимостью, например, для оформления аренды или наследства.

Как мурманчане могут узнать бесплатно кадастровую стоимость земельных участков, а также любых других объектов недвижимости рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова:

- Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно различными способами. Например, воспользоваться простыми и удобными сервисами на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/), такими как: «Публичная кадастровая карта» (здесь отражается кадастровая стоимость земельных участков и зданий, сооружений); «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» (с помощью этого сервиса можно узнать кадастровую стоимость не только земельных участков или зданий, но и помещений, поиск проводится по кадастровому или условному номеру объекта и по адресу); «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки» (здесь поиск объекта осуществляется по кадастровому номеру).

Также на портале «Госуслуги» можно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта. Выписка выдается бесплатно в срок не более 3 рабочих дней по запросам любых лиц.

Кроме этого, собственники недвижимости могут оперативно узнать кадастровую стоимость принадлежащих им объектов в «личном кабинете» на сайте Росреестра или ФНС России, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.