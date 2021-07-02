Как будет выглядеть новый арт-объект в Териберке – решат эксперты конкурса «Культурный след»

5 июля в Общественной палате Российской Федерации объявят победителей конкурса художников новых достопримечательностей Всероссийского проекта «Культурный след». Пять новых арт-объектов будут установлены в разных уголках нашей страны этой осенью.

Благодаря проекту «Культурный след» четвёртый год в России создают достопримечательности, которые предлагают жители. Ежегодно на конкурс поступает более тысячи идей со всей страны. Напомним, в пятерку финалистов вошли 5 проектов, в числе которых идея жителя Мурманской области Андрея Крохина. Следующий этап конкурса – выбор эскизов, по которым будут реализованы проекты.

В этом году работать над отбором эскизов художников будут профессиональные эксперты, художники и скульпторы.

В составе жюри: художник, автор художественно-образовательных программ и курсов по скульптуре Екатерина Соколовская; скульптор, член Союза Художников Санкт-Петербурга Павел Игнатьев; культуролог Дмитрий Лисицин; декан архитектурного колледжа, член Творческого союза дизайнеров Москвы, заведующая кафедрой архитектуры, доцент Анастасия Петрова; художник, графический дизайнер, лидер группы стрит-арт художников ZUKCLUB Сергей Овсейкин; урбанист, автор технологий, исследователь российских городов Святослав Мурунов; архитектор (архитектурное бюро Александра Бродского), сооснователь студии Nomessprocess Михаил Иванов.

Жюри решит, как будут выглядеть 5 новых архитектурных достопримечательностей:

Лабиринт Квест «Karielan tie» (Карельский путь) – проект Марины Евграфовой из Тверской области.

Проект «Эвенкийские сказки» – автор Ирина Ванеева из Томской области, п.Белый Яр.

Памятник Булочке Венёвке – проект Дениса Махеля из Тульской области.

Скульптура «Кит» в Териберке – автор Андрей Крохин, Мурманская область.

Проект «На Тихорецкую состав отправится» – автор Алексей Лука, Краснодарский край.

На сайте Общественной палаты РФ будет организована прямая трансляция, где можно будет наблюдать за голосованием экспертов. Трансляция стартует в 11.00 по московскому времени.

Всероссийский конкурс «Культурный след» реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества. Официальный сайт – https://kultsled.ru.