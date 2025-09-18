Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового таксиВ Североморске стартует новый отопительный сезон
Мурманская область. Арктика (16+)18.09.25 15:00

Как будут обслуживать многоквартирные дома в России

Почти в половине регионов России поддерживают идею оставить на рынке коммерческие структуры, занимающиеся управлением жилыми домами. Но при одном условии — ужесточение требований к лицензированию и работе таких организаций. Законопроект о новых требованиях к управляющим компаниям уже подготовлен. Одновременно регионы предлагают и другие формы управления многоквартирными домами. Об этом заявил журналистам председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Требования ужесточат

ЖКХ — сфера, которая нуждается в особом подходе со стороны законодателей, уверен Андрей Шевченко. Парламентарии активно ведут работу в этом направлении. Так, были приняты поправки о регулировании системы госучёта жилищного фонда. Они позволят держать в порядке документы о состоянии каждого дома. Такую информацию будут размещать в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). По словам сенатора, это поможет принимать решения о необходимости корректировки программ развития ЖКХ, о порядке финансирования задач, даст возможность правильно выстраивать приоритеты.

Приняты изменения, касающиеся отчётов по управлению многоквартирными домами (МКД). Как рассказал сенатор, люди часто не знали, как управляющая компания работает и куда тратит деньги жильцов. Сейчас «управляйка» обязана отчитаться о работе за предыдущий год не позднее первого квартала года текущего.

Этим проработка вопросов обслуживания МКД не ограничилась. Одной из наиболее значимых тем для обсуждений на заседаниях Совета по вопросам ЖКХ при палате регионов под председательством первого вице-спикера Совфеда Владимира Якушева стала модель управления городским жильём.

«Мы уже подготовили законопроект об ужесточении лицензионных требований к управляющим организациям», — сообщил Шевченко журналистам.

Единый оператор 

Около 20 процентов регионов поддерживают идею о введении обязательного саморегулирования в сфере управления МКД. Впрочем, как рассказал Шевченко, многие территории к этому не готовы. При создании СРО будет отменено лицензирование управляющих компаний, к которому в регионах привыкли больше, чем к саморегулированию.

«При этом где-то готовы вводить систему СРО в сфере управления жилыми домами поэтапно», — сказал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Кроме того, есть предложения создавать единых региональных операторов по управлению жильём. Сторонники идеи говорят, что так будет исключена ситуация, при которой дома остаются без управления вовсе. Это, как правило, касается старых или сильно поврежденных домов, управлять которыми желающих практически нет.

«Мы с коллегами разработали и уже внесли в парламент законопроект о деятельности единого регионального оператора по управлению МКД, по такой системе сегодня работают у нас все четыре воссоединенных в Россией региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области», — заявил Андрей Шевченко.

Ещё одна форма управления МКД, за которую выступают менее десяти процентов субъектов, — вернуться к управлению жильём с помощью унитарных предприятиями и учреждений. Другими словами, обслуживать дома за счёт госбюджета. ГУПы давно работают в разных районах Москвы, и некоторые регионы хотят последовать столичному примеру.

 

«Парламентская газета».

