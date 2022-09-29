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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.22 13:00

Как частичная мобилизация отразится на рынке труда Мурманской области

По данным hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, сегодня в Мурманской области открыто более 7 тысяч вакансий, при этом конкуренция среди соискателей составляет 3-4 резюме на место. Ряд профессиональных сфер испытывают кадровый голод, среди них – рабочий персонал, строительство, медицина, производство, добыча сырья, продажи и другие. Изменит ли частичная мобилизация ситуацию на рынке труда?

Отвечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru:

- Рынок труда в марте-апреле уже проживал подобное состояние, вызванное началом проведения СВО и санкционным давлением, поэтому, скорее всего, мы увидим краткосрочное падение вакансий, сопоставимое с периодом начала весны. Вместе с этим среди работодателей и соискателей никто не сталкивался с ситуациями, вызванными частичной мобилизации. В пользу этого сценария можно отнести лишь то, как рынок труда пережил пандемию и события конца зимы – падения и достаточно быстрого восстановления.

В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа открытых вакансий по причине полной перестройки работы HR-отделов в новых условиях частичной мобилизации, с которыми до этого момента никто не сталкивался. Это новая нормативная база (внешние указы, приказы по компании и т. д.), это глобальные тектонические сдвиги и в плане влияния на системы и методы управления человеческим капиталом, это состояние точно похоже на пандемический шок. Иными словами, HR-функция вновь вошла в зону стремительной трансформации, в которой подбор новых людей далеко не первоочередная задача. В этой связи какое-то время будет не до новых вакансий и не до подбора как такового. Насколько затянется этот период, в первую очередь, будет зависеть от интенсивности, рациональности, наличия чёткой нормативной базы организации частичной мобилизации со стороны властей.

Озвученный потенциал частичной мобилизации – 300 тысяч человек – условно когорта молодых людей 20-24 года и чуть в меньшей степени люди до 40 лет – это самые высокопродуктивные и работоспособные возрастные категории, которые находятся в дефиците в течение последних двух лет. Изъятие этой части трудоспособных ресурсов, безусловно, является дополнительной нагрузкой на рынок труда и фактором усугубления дефицита кадров. Но на фоне возможного сокращения числа вакансий это вряд ли отразится на уровне конкуренции за рабочие места, она останется на текущем уровне – 5-6 человек на место в целом по стране.

При этом если смотреть на отрасли, розничная торговля – ключевой участник рынка труда в плане массового найма – продолжит подбор в сохраняющихся условиях высокой текучести кадров. В нефтегазовой и остальных сырьевых отраслях – санкционное давление, скорее всего, будет ещё сильнее. Но объём трудовых ресурсов, занятых в них, к счастью, не так велик, чтобы иметь большое влияние на рынок труда.  Транспортная и логистическая отрасли продолжат активно развиваться за счёт параллельного импорта и люди там тоже будут нужны.

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