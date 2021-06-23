КАК ЭХО ВОЙНЫ ОТРАЗИЛОСЬ НА МОЛОДОМ ПОКОЛЕНИИ РОССИЯН

Число 20-летних россиян, по последним данным Росстата, почти вдвое меньше, чем 35-летних

Причина не только в снижении рождаемости в 1990-е годы. Это эхо Великой Отечественной войны — демографическая яма, которая повторяется в разных поколениях каждые 25–30 лет, сообщает сайт Всероссийской переписи населения.

О том, какое влияние продолжает оказывать война на современное общество, структуру населения и экономику, Росстат подготовил обзор к Дню памяти и скорби — 22 июня.

Впервые демографическое эхо Великой Отечественной войны (появление огромных диспропорций между разными поколениями, а также мужчинами и женщинами) зафиксировала перепись населения 1959 года. 40-летних жителей РСФСР (поколение молодых ветеранов) было почти вдвое меньше, чем 30-летних. Соотношение мужчин и женщин в этом возрасте было почти одинаковым, а мужчин 35–60 лет оказалось практически вдвое меньше, чем женщин.

Если по данным переписи 1897 года в Российской империи на 1000 женщин приходилось 992 мужчины, то по итогам переписи населения 1959 года дисбаланс составил 1000 к 641. Только спустя 20 лет, по данным переписи 1979 года, ситуация стала выправляться: на 1000 женщин приходилось 784 мужчины.

«Война унесла миллионы жизней мужчин, преимущественно молодых, нарушив нормальное соотношение полов в населении на десятилетия вперед. Традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек, а в дальнейшем, к 30-летнему возрасту, соотношение полов меняется. Но по данным переписи 1939 года, уже в возрастной группе 5–9 лет девочек было больше, чем мальчиков. Начавшаяся в 1941 году война увеличила половые диспропорции и в старших поколениях», — поясняет Елена Егорова, заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По данным переписи 1959 года, подростков 13–17 лет, рождённых в годы войны, оказалось почти в 2,5 раза меньше, чем ребят младшего и старшего возрастов. К 1960-м годам они выросли и стали родителями, и образовалась следующая демографическая яма — «дети детей войны».

Если до этого в России рождаемость составляла 26,9 промилле, то уже в 1960-е годы она упала до 23,2 промилле. В 1970-е годы тенденцию укрепил переход от традиционной многодетной семьи к более современной, малодетной.

Демографическое эхо войны постепенно размывается — на него накладываются другие события в истории страны, такие как развал СССР и экономические сложности начала 1990-х годов. Демографическую ситуацию сглаживают меры поддержки молодых и многодетных семей. Но есть закономерность: провалы в численности населения, связанные с войной, повторяются в разных поколениях каждые 25–30 лет.

Судя по последней демографической пирамиде (на 1 января 2020 года), число 20-летних россиян почти вдвое меньше, чем 35-летних. Схожий провал — в возрасте 50–55 лет и 75–78 лет. В 1989 году 20-летних аналогично было почти вдвое меньше, чем 30–35-летних.

«Очевидно, сегодня мы получили третий отголосок войны — очередное заметное снижение числа 20-летних россиян. Подобные демографические ямы могут повторяться циклами ещё не одно десятилетие. Такие провалы сильно влияют не только на рождаемость, но и на динамику старения россиян. В составе трудоспособного населения в настоящее время преобладает более старшее поколение (рождённые в конце 1960-х — начале 1970-х годов) и люди средних возрастов (рождённые в 1980-х годах). И довольно мало молодого трудоспособного населения. Для экономики это не очень позитивный момент, ведь в эпоху быстро меняющихся технологий нужны более молодые и энергичные кадры», — отмечает Елена Егорова.

Ещё большей проблемой, по мнению эксперта, может выступать переход россиян в пенсионный возраст в ближайшее время.

«В настоящее время в более старших возрастах — 70–80 лет — находятся люди послевоенных годов рождения, и их довольно много. На смену им идёт поколение 1960-х годов — малочисленное, которое сменит вновь многочисленное поколение, что очень важно учитывать при анализе и прогнозах развития пенсионной системы. Снижение рождаемости и волнообразная структура населения приводят к временному повышению нагрузки на трудоспособное население и «дефициту внуков»: на двух-трёх бабушек и дедушек сейчас приходится один внук, а в идеале должно быть равное соотношение», — резюмирует Егорова.

Последствиями очередной демографической ямы станут два важных для жизни общества момента: снижение числа активных потребителей разных продуктов и услуг, а также дефицит молодых кадров на рынке труда, считает Евгения Шамис, основатель и координатор исследовательского центра «RuGenerations — Теория поколений в России».

«У нас мало 20-летних, и поэтому сейчас выбирают не компании, а соискатели. А компании подстраиваются. Однако не стоит забывать: в других странах и на глобальном рынке ситуация может быть другая. И, конечно, на смену нынешним 20-летним совсем скоро придет очередное, более многочисленное поколение Z, которое рождается с 2003 года по настоящее время», — отмечает Евгения Шамис.

Как может измениться ситуация через десять лет, позволит точнее увидеть предстоящая Всероссийская перепись населения.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».