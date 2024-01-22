Как феномен нейросети влияет на рынок труда?

Служба исследований hh.ru выяснила, как сильно нейросеть влияет на рынок труда, насколько умением работать с ИИ влияет на уровень зарплаты и обращают ли работодатели на знание нейросети при поиске сотрудников.

Опрос работодателей показывает, что каждая третья компания заметила большой рост спроса на специалистов с навыком работы с нейросетями в 2023 году – так ответили сразу 35% компаний. Интересно, что 8% компаний отметили рост интереса со стороны бизнеса к специалистам по ИИ в 2021 году, ещё 17% в 2022. А вот остальные 40% пока вообще не видят сильных изменений на рынке по теме нейросетей.

При этом сами компании, прошедшие опрос, заметили, что обращают внимание на навык работы с нейросетями в резюме кандидатов в 17% случаев. Более того, компании даже назвали конкретные нейросети, которые предпочитают использовать в своей компании, а также с которыми должны уметь работать сотрудники или соискатели. В пятерку лидеров вошли «ChatGPT» (используют 69%), «Midjourney» (31%), «Kandinsky» (19%), «Stable Diffusion» (13%) и «IMAGINE» (13%).

С другой стороны, для 69% представителей бизнеса пока что навык работы в нейросетями не нужен или не критичен. Остальные затруднились ответить.

Важно, что каждая десятая компания (11%) готова увеличить уровень зарплаты для сотрудников, которые знают, как работать с нейросетями. Чаще всего бизнес готов доплачивать таким работникам от 10% до 20% к зарплате. Интересно, что ещё 6% готовы предоставить нематериальные бонусы таким сотрудникам. А вот 65% не обращают внимание на такое умение и доплачивать за него не собираются.

Между тем компании в общем-то готовы развивать навыки своих сотрудников относительно нейросетей. Например, каждый второй работодатель (50%) готов приставить к работникам, желающим освоить нейросети ментора или других опытных коллег. Ещё 44% могут оплатить дополнительные обучающие курсы и сертификации. 44% могут создать специализированные отделы, работающие с нейросетями. Четверть (25%) в целом рассматривают варианты выплату бонусов за успешную реализацию проектов, использующих нейросети.