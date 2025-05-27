Как грамотно попросить повышение ЗП, чтобы повысить шансы на успех? Рекомендации экспертов hh.ru

Исследования hh.ru показывают, что каждый пятый трудящийся в регионе не доволен текущим заработком. Как повысить свои шансы на повышение зарплаты и попросить о повышении дохода так? Рекомендуют эксперты hh.ru.

1. Как правильно определить свои зарплатные ожидания

- Исследуйте рынок:

- Используйте данные hh.ru, LinkedIn, Glassdoor, TalentTech, а также отраслевые отчеты (например, от Hay Group, Michael Page).

- Общайтесь с рекрутерами и коллегами (но учитывайте, что открыто о зарплатах говорят не все).

- Оцените свою ценность:

- Опыт, навыки, уникальные компетенции (например, знание редких технологий, управленческий опыт).

- Достижения (например, увеличение прибыли, успешные проекты).

- Определите зарплатную вилку:

- Минимум – что вас устроит.

- Желаемый уровень – справедливая рыночная оценка.

- Максимум – что вы можете обосновать выдающимися навыками.

2. Как говорить о зарплате со своим руководством

- Выберите правильный момент:

- Лучше всего говорить о повышении зарплаты после успешного проекта, перед годовыми итогами или в период бюджетного планирования.

- Говорите на языке бизнеса:

- Не «Мне мало», а «Я приношу компании X, моя зарплата ниже рынка на Y%».

- Приводите примеры своих достижений и рыночных данных.

- Предлагайте альтернативы:

- Если повысить оклад нельзя, обсудите бонусы, премии, обучение, гибкий график.

3. Как обсуждать зарплату на собеседовании

- Не называйте цифру первым, если это возможно:

- «Мои ожидания соответствуют рыночному уровню для моей позиции и опыта. Какой бюджет заложен на эту роль?»

- Если во время собеседования вас просят назвать сумму:

- Давайте вилку («от X до Y»), где X – ваш комфортный минимум, а Y – желаемый уровень.

- Пример: «Для позиции с таким кругом задач мой диапазон 150–180 тыс. руб. Но я открыт(а) к обсуждению, учитывая полный пакет компенсации».

- Учитывайте весь пакет:

- Бонусы, страховка, отпуск, опционы, удаленка – иногда их можно обменять на часть оклада.

Чего избегать

❌ «Мне нужно на 30% больше» без обоснования.

❌ Сравнение с коллегами («А вот Васе платят больше!»).

❌ Ультиматумы, если вы не готовы уходить.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».