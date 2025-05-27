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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.25 18:00

Как грамотно попросить повышение ЗП, чтобы повысить шансы на успех? Рекомендации экспертов hh.ru

Исследования hh.ru показывают, что каждый пятый трудящийся в регионе не доволен текущим заработком. Как повысить свои шансы на повышение зарплаты и попросить о повышении дохода так? Рекомендуют эксперты hh.ru.

1. Как правильно определить свои зарплатные ожидания 

- Исследуйте рынок: 

- Используйте данные hh.ru, LinkedIn, Glassdoor, TalentTech, а также отраслевые отчеты (например, от Hay Group, Michael Page). 

  - Общайтесь с рекрутерами и коллегами (но учитывайте, что открыто о зарплатах говорят не все). 

- Оцените свою ценность: 

- Опыт, навыки, уникальные компетенции (например, знание редких технологий, управленческий опыт). 

- Достижения (например, увеличение прибыли, успешные проекты). 

- Определите зарплатную вилку: 

- Минимум – что вас устроит. 

- Желаемый уровень – справедливая рыночная оценка. 

- Максимум – что вы можете обосновать выдающимися навыками. 

2. Как говорить о зарплате со своим руководством 

- Выберите правильный момент: 

- Лучше всего говорить о повышении зарплаты после успешного проекта, перед годовыми итогами или в период бюджетного планирования. 

- Говорите на языке бизнеса: 

  - Не «Мне мало», а «Я приношу компании X, моя зарплата ниже рынка на Y%». 

  - Приводите примеры своих достижений и рыночных данных. 

- Предлагайте альтернативы: 

  - Если повысить оклад нельзя, обсудите бонусы, премии, обучение, гибкий график. 

3. Как обсуждать зарплату на собеседовании 

- Не называйте цифру первым, если это возможно: 

- «Мои ожидания соответствуют рыночному уровню для моей позиции и опыта. Какой бюджет заложен на эту роль?» 

- Если во время собеседования вас просят назвать сумму: 

- Давайте вилку («от X до Y»), где X – ваш комфортный минимум, а Y – желаемый уровень. 

- Пример: «Для позиции с таким кругом задач мой диапазон 150–180 тыс. руб. Но я открыт(а) к обсуждению, учитывая полный пакет компенсации». 

- Учитывайте весь пакет: 

- Бонусы, страховка, отпуск, опционы, удаленка – иногда их можно обменять на часть оклада. 

Чего избегать  

❌ «Мне нужно на 30% больше» без обоснования. 

❌ Сравнение с коллегами («А вот Васе платят больше!»). 

❌ Ультиматумы, если вы не готовы уходить. 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

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Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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