Как грамотно попросить повышение ЗП, чтобы повысить шансы на успех? Рекомендации экспертов hh.ru
Исследования hh.ru показывают, что каждый пятый трудящийся в регионе не доволен текущим заработком. Как повысить свои шансы на повышение зарплаты и попросить о повышении дохода так? Рекомендуют эксперты hh.ru.
1. Как правильно определить свои зарплатные ожидания
- Исследуйте рынок:
- Используйте данные hh.ru, LinkedIn, Glassdoor, TalentTech, а также отраслевые отчеты (например, от Hay Group, Michael Page).
- Общайтесь с рекрутерами и коллегами (но учитывайте, что открыто о зарплатах говорят не все).
- Оцените свою ценность:
- Опыт, навыки, уникальные компетенции (например, знание редких технологий, управленческий опыт).
- Достижения (например, увеличение прибыли, успешные проекты).
- Определите зарплатную вилку:
- Минимум – что вас устроит.
- Желаемый уровень – справедливая рыночная оценка.
- Максимум – что вы можете обосновать выдающимися навыками.
2. Как говорить о зарплате со своим руководством
- Выберите правильный момент:
- Лучше всего говорить о повышении зарплаты после успешного проекта, перед годовыми итогами или в период бюджетного планирования.
- Говорите на языке бизнеса:
- Не «Мне мало», а «Я приношу компании X, моя зарплата ниже рынка на Y%».
- Приводите примеры своих достижений и рыночных данных.
- Предлагайте альтернативы:
- Если повысить оклад нельзя, обсудите бонусы, премии, обучение, гибкий график.
3. Как обсуждать зарплату на собеседовании
- Не называйте цифру первым, если это возможно:
- «Мои ожидания соответствуют рыночному уровню для моей позиции и опыта. Какой бюджет заложен на эту роль?»
- Если во время собеседования вас просят назвать сумму:
- Давайте вилку («от X до Y»), где X – ваш комфортный минимум, а Y – желаемый уровень.
- Пример: «Для позиции с таким кругом задач мой диапазон 150–180 тыс. руб. Но я открыт(а) к обсуждению, учитывая полный пакет компенсации».
- Учитывайте весь пакет:
- Бонусы, страховка, отпуск, опционы, удаленка – иногда их можно обменять на часть оклада.
Чего избегать
❌ «Мне нужно на 30% больше» без обоснования.
❌ Сравнение с коллегами («А вот Васе платят больше!»).
❌ Ультиматумы, если вы не готовы уходить.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».