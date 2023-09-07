Как искать и быстро находить работу – советы экспертов

В сентябре начинается деловой сезон – работодатели все больше ищут сотрудников в штат, а не просто не летний сезон. Эксперты hh.ru подготовили инструкцию как можно искать работу быстрыми способами. Два самых простых — изучать и откликаться на вакансии самому или ждать, пока работодатели вас найдут.

В сентябре начинается деловой сезон – работодатели все больше ищут сотрудников в штат, а не просто не летний сезон. Эксперты hh.ru подготовили инструкцию как можно искать работу быстрыми способами. Два самых простых — изучать и откликаться на вакансии самому или ждать, пока работодатели вас найдут.

Случай первый: работодатели ищут вас

Служба исследований провела опрос работодателей и узнала, по каким критериям в первую очередь идёт поиск работников у бизнеса на данный момент.

В первую очередь, если компании нужен работник, она начинает поиск и отбор кандидатов в разрезе профессиональной области – так делают 71% компаний. Потому так важно для соискателей указывать в своих резюме, в каких к каким профессиональным сферам они относятся.

На втором месте по важности отбора для компаний оказался опыт работы у кандидатов – здесь отбор ведут сразу 65% компаний.

На третьем месте по важности работодателей – должность или позиция, на которую претендуют соискатели. Потому так важно точно указывать желаемую должность, например, «главный бухгалтер», «разработчик мобильных приложений», «ассистент руководителя», «швея», «грузчик», «клиннер», и т.п. (наглядно на диаграмме).

«Как видно из результатов опроса, в первую очередь отбирают по профобласти, опыту и названию резюме. Чтобы работодатели заметили резюме, нужно правильно указать специализацию и название позиции, на которую вы претендуете. Иногда работодатели ищут специалистов с опытом работы в конкретной компании, смотрят на общий стаж работы и образование. Заполните резюме полностью, чтобы работодателям было проще вас отыскать», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Случай второй: вы ищете работодателей

Уже давно на hh.ru работает умный поиск вакансий на основе искусственного интеллекта. Он ищет подходящие предложения о работе, опираясь на текст последнего обновленного резюме у соискателя. Чтобы решить, что конкретная вакансия подходит конкретному соискателю и резюме, искусственный интеллект анализирует миллионы откликов и приглашений и ищет взаимосвязи между ними. Вот несколько важных признаков, от которых зависит, какие предложения о работе вы получите:

• профобласть, которую вы указали в резюме,

• совпадение между последним опытом кандидата и описанием вакансии,

• совпадение города в вакансии и резюме,

• название вакансии и название резюме,

• совпадения размеров зарплаты,

• схожесть текстов резюме и вакансии,

• схожесть названия вакансии и названий всех предыдущих должностей кандидата.

Совпадение названий или описаний в резюме и вакансии не должно быть дословным: искусственный интеллект обучается сам и может отличить менеджера проектов от менеджера по продажам. Но вот распознать в «менеджере по улыбкам» специалиста техподдержки он вряд ли сможет. Поэтому и в резюме, и в вакансии должность лучше называть самым незатейливым способом: так, как об этом привыкли говорить все.

Как улучшить поиск

1. Резюме замечают по названию. Если вы работали младшим инженером, но претендуете на должность главного, пишите «главный инженер».

2. Обновляйте резюме. Так оно окажется выше в поиске у работодателей.

3. Заполняйте резюме. Это влияет на вакансии, которые предложит умный поиск.

4. Проверьте город и профобласть. Они важны и для работодателя, и для умного поиска. Обидно, если случайная ошибка в заполнении помешает найти работу.

5. Внимательнее с описанием опыта. Если человек семь лет проработал авиатехником, но хочет стать столяром, велика вероятность, что ему будут часто попадаться вакансии авиатехника. Но не стоит молчать о своём опыте. Одно из решений — объединить записи в одну: «2012-2018 гг. — авиатехник».

6. Откликайтесь. Далеко не у всех работодателей есть доступ к базе резюме, следовательно, и к контактам соискателей. Они смогут пообщаться с вами только после вашего отклика на их вакансию.