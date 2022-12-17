Как ИТ-сфера России пережила 2022 год – обзор по версии hh.ru

В ИТ-секторе после начала СВО и на протяжение всего 2022 года превалирует соискательская активность, чего в 2021 году не было. И по итогу всего 2022 года по сравнению с 2021 роста числа ИТ-резюме составил 87%. В свою очередь динамика ИТ-вакансий меньше – лишь +35%.

Аналитики hh.ru подвели итоги 2022 года в отрасли «ИТ, системная интеграция, интернет» как в целом по России, так и в частности в Санкт-Петербурге и Москве.

Кого ищут работодатели

Рынок труда России в целом в 2022 году пережил сразу несколько серьёзных падений, а также несколько качественных скачков роста. И по итогам года прирост числа вакансий по сравнению с началом 2021 года составляет 59%, рост числа резюме также достаточно стабилен +26%. Между тем ситуация в ИТ-сфере сильно отличается от общего тренда. В ИТ-секторе после начала СВО и на протяжение всего 2022 года превалирует соискательская активность, чего в 2021 году не было. И по итогу всего 2022 года по сравнению с 2021 роста числа ИТ-резюме составил 87%. В свою очередь динамика ИТ-вакансий меньше – лишь +35% (наглядно на графиках 1 и 2).

В топ регионов, где работодатели за весь 2022 год разместили больше всего вакансий вошли Москва (42% вакансий в ИТ-секторе за год), Петербург (13%) и Свердловская область (3%) (наглядно на графике 3).

Не слишком высокая (особенно по сравнению с 2020-2021 годом) активность работодателей в ИТ-сфере и высокая активность соискателей на протяжение всего 2022 года привела к тому, что уровень конкуренции (число кандидатов на одну вакансию) в целом по России вырос с 1 до 3-4 человек на вакансию. В Петербурге ситуация аналогичная: рост конкуренции среди ИТ-специалистов с 1 до 4-5 человек на вакансию. Между тем пока что такой уровень конкуренции считается нормой для рынка труда (наглядно на графике 4).

«Наиболее высокая конкуренция (из-за повышенного числа соискателей) начиная с марта и по конец 2022 года наблюдается среди начинающих ИТ-специалистов. На одну вакансию не самого топового уровня и не самых известных работодателей из ИТ-сектора могут откликаться по несколько сотен начинающих ИТ-специалистов. В данном случае работодателям есть из кого выбирать, они могут получать тысячи откликов от кандидатов. Но вот насколько уровень образования, компетенции и навыки этих начинающих ИТ-специалистов устраивают работодателей? Чаще всего не всегда. А вот среди соискателей мидл и сеньор-уровней, наоборот, всё также достаточно выраженные дефицит и здесь работодателям сложно набирать опытных работников, они всё также на вес золота», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад (наглядно на графике 5).

По итогам всего 2022 года в топ компаний наиболее активных с точки зрения публикации вакансии и поиска персонала в ИТ-сфере России вошли компании: «Яндекс», «СБЕР», «МТС», «Ozon», «Ростелеком», «Тинькофф», Группа компаний «Иннотех», «Газпром нефть, «VK, «Лига Цифровой Экономики, ИК «СИБИНТЕК», «ЛАНИТ», «ANCOR», Розничная сеть «МАГНИТ», «Bell Integrator», «Первый Бит», «Билайн», «IBS», «Лаборатория Касперского» и «Softline». В данном случае за ИТ-специалистов в течение года боролись как крупные игроки из ИТ-сектора, так и банковская сфера и даже ретейл.

Лидерами по спросу у работодателей, ищущих ИТ-специалистов в сфере разработки ПО, стали Frontend-разработчики, на втором месте – тестировщики, на третьем - Python-разработчики, на четвёртом - Backend- разработчики.

В сфере аналитики данных самыми востребованными по итогам 2022 года оказались аналитики данных, второе место делят Data scientist и маркетолог-аналитик, на третьем – веб-аналитик. В области ИТ-инфраструктуры абсолютными лидерами оказались системные администраторы. Также в 2,4 раза вырос спрос на сервисных инженеров.

В области дизайна скачкообразно, но достаточно активно компании искали графических дизайнеров (прирост вакансий за 2 года более чем в 2 раза). Также стабильно растёт спрос на UX/UI-дизайнеров.

Соискательская активность

Активней других ищут работу в ИТ-сфере москвичи (36% резюме от всего объёма за год), петербуржцы (13%), а также жители Московской области (4%), Краснодарского края, Татарстана, Свердловской области (по 3% в каждом регионе) (наглядно на графике 6).

При этом активность соискателей за последние три года растёт очень сильно и с начала 2022 года восходит очень быстро. Например, почти 100 тысяч россиян решили уйти в ИТ с конца февраля 2022 года – таковы итоги совместного исследования онлайн-университета Skypro и hh.ru. Активность петербуржцев в ИТ-сфере в декабре 2022 года по сравнению с показателями 2019 года тоже выросла на 140%.

Судя, по числу резюме, наибольшую потребность в трудоустройстве испытывают тестировщики (более 86 000 резюме за последний год в целом по стране), из них более 16000 приходится только на Петербург. На втором месте по активности Frontend-разработчики (почти 40000 резюме по всей стране, из них более 7000 только в Петербурге). В сфере управления разработкой рынок труда очень насыщен соискателями, имеющими профессию проджект-менеджера: более 200000 резюме за последние 2 года, из них в Петербурге почти 30000.

«Исследования hh.ru показывают, что доля женщин-соискательниц в ИТ-сфере как в целом по стране, так и в Петербурге в частности начиная с весны 2022 года выросла на 6.п.п с 23% до 29%. Наибольшая доля резюме (31%) от женщин ИТ-специалистов приходится на возраст от 25 до 34 лет. В данном случае в очередной раз подтверждаются данные исследования hh.ru о том, что наиболее часто сменить отрасль на ИТ решаются специалисты от 31 до 40 лет, а каждый третий перепрофилируется в возрасте от 31 до 35. Более того в рамках исследования стало известно, что женщины переходят в ИТ чаще мужчин. Таким образом, мы прямо сейчас наблюдаем трансформацию ИТ-сектора на качественных и количественных уровнях», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Условия труда, удаленка, индексация и зарплаты

Удалёнка прочно и надолго закрепилась в ИТ-отрасли России, а также в каждом регионе. На данный момент больше половины (51%) соискателей-россиян в ИТ-сфере хотят работать только на удаленке. И в данном случае работодатели пока что готовы поддерживать такую инициативу: после февральского пика по числу новых вакансий на дистанте в ИТ-сфере (более 19 000 предложений от работодателей) компании снова начали предлагать удаленку в соискателям – по итогам декабря более 13000 вакансий вне офиса. Расширение географии найма персонала и поиск сотрудников вне своего региона стали устойчивым трендом на рынке труда под влиянием удаленного формата работы (наглядно на графике 7).

Несмотря на нестабильность на рынке труда и некоторые провалы по месяцам всё-таки ИТ-сфера остаётся одной из самых высокооплачиваемых и перспективных с точки зрения развития и дохода для россиян. За последние три года медианные предлагаемые зарплаты в ИТ-вакансиях выросли 19000 рублей по России и достигают 72000. В Москве средние зарплаты в вакансиях выросли на 29 000 рублей (до 109000), в Петербурге рост за три года на 21000 рублей (до 82000) (наглядно на диаграмме 1).

Уровень предлагаемой оплаты труда может напрямую зависеть от профессии и опыта кандидата. Так, одни из самых высоких зарплат в сфере ИТ-разработки по итогам 2022 года предлагались Backend-разработчикам и Python-разработчикам (более 170000 рублей на руки). Причем за три года для них зарплата выросла в среднем на 60 000 рублей. В области данных и аналитики более 200000 в 2022 году зарабатывали Data Scientist (рост зарплаты за три года на 81000 рублей) (наглядно на диаграммах 2 и 3).