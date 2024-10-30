КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРЕССА: ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ И ТЕХНИКИ

Современный динамичный образ жизни, обилие негативной информации, финансовые проблемы или сложности в отношениях часто приводят к необходимости решения проблемы, как избавиться от стресса.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ СТРЕССА

С медицинской точки зрения стресс - это защитная реакция организма, возникающая вследствие реальной или воображаемой угрозы. Необходимость защиты от стресса возникает при усиленном синтезе адреналина, под воздействием гормона кортизол. Этот процесс сопровождается повышенным чувством тревоги и ухудшением физического самочувствия человека.

Главные причины стресса это:

негативные изменения в жизни - потеря работы или близкого человека, финансовые проблемы, необходимость переезда, тяжелые болезни;

внутренние ощущения - низкая самооценка, потеря цели в жизни, пессимистический взгляд на окружающий мир, личностные конфликты;

чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки, которые приводят к хронической усталости, выгоранию, снижению работоспособности;

резкие перемены климата, негативная экологическая обстановка;

перенесенные физические травмы.

Снятие стресса понадобится как в конкретной ситуации, под воздействием определенных провоцирующих факторов, так и при хронических эмоциональных нагрузках. Они сопровождаются следующими симптомами:

повышенная тревожность, раздражительность, мнительность, резкие перепады настроения;

потеря навыков самоконтроля над своим поведением;

расстройство пищевого поведения;

приступы панических атак;

перепады артериального давления;

учащенное сердцебиение;

головные боли и головокружение;

повышенное потоотделение, тремор рук, напряжение и боль в мышцах.

Наиболее опасны для здоровья хронические стрессы, которые длятся на протяжении многих месяцев и даже лет. Они приводят не только к ухудшению психоэмоционального состояния человека, но и повышают риск хронических заболеваний, снижают иммунитет, вызывают расстройство сна, приводят к развитию алкогольной или других видов зависимости. В тяжелых случаях человек страдает затяжной депрессией и апатией, теряет интерес к жизни и любимым занятиям.

ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ

Когда человек находится в постоянном напряжении, он ищет ответы на вопрос, что помогает от стресса, пробуя различные лекарственные препараты или средства народной медицины. Психотерапевты и врачи не рекомендуют пытаться преодолеть проблему без консультации со специалистом.

Поддерживать психоэмоциональное состояние в норме помогут лучшие способы борьбы со стрессом.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Часто напряжение и эмоциональное переживание возникают вследствие неумения расставлять жизненные приоритеты. Овладение техниками успешного тайм-менеджмента способствует своевременному выполнению всех задач, равномерному распределению физических и эмоциональных усилий, что снижает уровень тревожности и предотвращает хроническую усталость. Нельзя решать профессиональные задачи за счет выходных, времени, отведенного на сон и досуг.

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ И ОТДЫХА

Умеренные физические нагрузки, занятия спортом, выполнение различных задач, связанных с любимым хобби, учат человека переключаться, чередовать различные виды деятельности. Это также способствует снижению уровня эмоционального напряжения.

ОБУЧЕНИЕ УМЕНИЮ РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Как снять нервное напряжение и стресс, если он всегда присутствует в вашей жизни? Необходимо усвоить ряд техник, которые помогают расслабиться и противостоять негативным внешним факторам. Этому способствуют занятия дыхательной гимнастикой, йогой, арт-терапией, музыкой. Расслабление снижает уровень возбуждения центральной нервной системы, нормализует психоэмоциональное состояние человека. Владение техниками, которые помогут справиться со стрессом, формирует позитивное мышление, дает эмоции добра и радости.

СНИЖЕНИЕ ТЕМПА ЖИЗНИ

Очень часто стресс возникает при неумеренных нагрузках, когда человек ставит перед собой нереальные задачи или страдает излишним перфекционизмом. Пересмотр некоторых жизненных позиций, отказ от позиции максимализма, реальная оценка своих возможностей способствуют устранению синдрома хронической усталости и повышают уровень сопротивляемости к стрессовым факторам.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ

Включение в рацион продуктов, обогащенных витаминами, полезными минералами, антиоксидантами помогает организму противостоять факторам, которые вызывают повышенную тревожность и эмоциональное переживание.

ОБРАЩЕНИЕ К СПЕЦИАЛИСТАМ

Для избавления от стрессов на любом уровне разработаны специальные психотерапевтические программы. Они проводятся после комплексного обследования пациента и предусматривают консультацию эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога, терапевта.

Комплексные программы включают такие процедуры как криотерапия, гидромассаж, ингаляции ксеноно-кислородной смесью, ароматическое обертывание. Комплексный подход к решению проблемы обеспечивает быстрое и эффективное избавление от стресса и предупреждение его дальнейшего развития.

ПРОФИЛАКТИКА

К мерам профилактики стресса и нервного напряжения относятся:

здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, в частности курения и злоупотребления алкогольными напитками;

занятия спортом, танцами, йогой;

регулярное выполнение массажей для снятия усталости и мышечного напряжения;

выполнение расслабляющих водных процедур - посещение бассейна, прием ванн с ароматическими маслами;

регулярные прогулки на свежем воздухе, периодическая смена обстановки, путешествия;

полноценный сон, не менее 8-9 часов в сутки;

соблюдение принципов сбалансированного здорового питания, употребление достаточного количества воды.

Полностью избежать стресса в современной жизни не удастся, но правильный подход к организации труда и отдыха, формирование позитивного мышления и взгляда на жизнь помогут противостоять различным негативным факторам.

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Текст написан после получения консультации у специалистов, оказывающих услуги в рамках программы «Антистресс».

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