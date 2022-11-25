Как изменились зарплаты мурманчан после начала частичной мобилизации

Аналитика рынка труда показывает, что работодатели Мурманской области после объявления мобилизации сильнее всего увеличили предлагаемую зарплату для соискателей из сферы фитнеса и красоты (+8% почти 43000 рублей, рост на 5800 рублей за месяц).

Ранее эксперты hh.ru подводили итоги последних двух месяцев жизни рынка труда и систематизировали данные о том, как повлияла мобилизация на рынок труда. На этот раз аналитики hh.ru выяснили, как изменились зарплаты после начала мобилизации, в каких сферах работодатели увеличили предлагаемую зарплату сотрудникам, а где, наоборот, доход стал ниже.

Аналитика рынка труда показывает, что работодатели Мурманской области после объявления мобилизации сильнее всего увеличили предлагаемую зарплату для соискателей из сферы фитнеса и красоты (+8% почти 43000 рублей, рост на 5800 рублей за месяц).

Кроме того, выросли доходы в вакансиях для IT-специалистов и рабочего персонала (+4% или около 2400 рублей и 2000 рублей соответственно), в предложениях для банковских служащих, финансистов, бухгалтеров, врачей и младшего медперсонала (по +3%). Зафиксирован рост дохода в сфере «Добыча сырья», транспортной и юридической сферах, а также в сфере «Начало карьеры, студенты» (по +1%). В целом после начала частичной мобилизации в 13 из 25 профессиональных сфер местные работодатели увеличили предлагаемую зарплату.

При этом есть и падение доходов. Особенно сильно это заметно в HR-сфере и сфере закупок (-8% падение на 4800 рублей и 4600 рублей соответственно после начала мобилизации) (наглядно в таблице).