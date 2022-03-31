Как изменился рынок труда Мурманской области за прошедший месяц – «SuperJob»

Онлайн-сервис по поиску работы «SuperJob» выяснил, как санкции, рост курса валюты и приостановка работы зарубежных компаний повлияли на состояние рынка труда Мурманской области.

Индекс рынка труда (учитывает количество активных работодателей, приглашений на собеседования и открытых вакансий) сейчас составляет 0,94 от средних значений 2017—2019 гг. Период конца марта — начала апреля в спокойные 2017—2019 годы характеризовался значительным подъёмом интереса работодателей к поиску персонала. Хотя сейчас мы видим, что рекрутинговая активность работодателей за неделю снизилась на 10 процентных пунктов и компаний, ведущих подбор, стало меньше, положительная динамика всё же есть — активных вакансий за неделю стало больше на 2%.

По данным Исследовательского центра «SuperJob», Мурманская область, вакансий в Мурманской области за месяц (по состоянию на 29 марта 2022 года) стало меньше на 18%. Однако есть сферы деятельности, где спрос на персонал за месяц, напротив, вырос (данные по Мурманской области): логистика +20%; добыча сырья +16%; строительство, проектирование, недвижимость +13% и промышленность, производство +8%.