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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.22 18:00

Как изменился рынок труда после начала спецоперации

Изменения соискательской базы в разрезе популярных профессиональных групп — в исследовании «SuperJob». Мы сравнили гендерное и возрастное распределение соискателей 15 позиций в марте и декабре 2022 года, проанализировав 360 тысяч активных резюме.

Наш рынок труда за последние два десятилетия, казалось бы, уже пережил все, что только может случиться — от всемирных кризисов до ковида. Но то, что происходит сегодня, можно назвать уникальной ситуацией: мы видим не приток, как было в 2008 или 2014 годах, а, напротив, сокращение числа резюме. Люди, у которых есть стабильная или хотя бы относительно стабильная работа, отказываются от планов смены места работы, а работодатели, наученные ковидом, не торопятся сокращать персонал. А впереди еще очередное дно демографической «ямы» как следствие низкой рождаемости в 90-х гг.

Изменения в соотношении мужчин и женщин уже коснулись позиций, где можно найти место работы, не требующее приложения значительной физической силы. Доля соискателей-женщин за 9 месяцев выросла на 5—6 процентных пунктов среди курьеров и комплектовщиков. На столько же изменилось гендерное соотношение среди специалистов по тестированию ПО и менеджеров по продажам. Среди специалистов отделов сбыта численный перевес, пусть и минимальный, сейчас на стороне женщин: соискательницы составляют 51% от общего числа разместивших резюме (в марте женщин было 45%).

В большей части рассмотренных профессиональных групп средний возраст соискателей-мужчин вырос. Так, системные администраторы, инженеры КИПиА и механики «постарели» сразу на 3 года; охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с ЧПУ — на 2 года. Важно понимать: количество «возрастных» соискателей не стало больше — процентное соотношение изменилось за счёт уменьшения числа соискателей моложе 45 лет. Мужчины призывного возраста реже готовы менять работу по разным причинам (и в первую очередь это наличие отсрочки от мобилизации и стабильная работа предприятия). Исключение составляют лишь программисты, средний возраст разработчиков за 9 месяцев снизился с 38 до 37 лет: в профессиональной группе выросла доля соискателей до 24 лет (студентов и выпускников вузов и колледжей, а также закончивших курсы).

Очевидно, что спецоперация уже привела к значительным изменениям на рынке труда. Демография и СВО побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия вместе взятые, и происходит это исключительно из-за дефицита рабочих рук.

Судя по опросам «SuperJob», большинство работодателей уже отказались от гендерных стереотипов. Компании чаще принимают на работу людей по рекомендациям своих сотрудников, приглашают вернуться уволившихся. Всё это доказывает: преимущество на рынке труда окажется на стороне нанимателей, которые смогут сориентироваться первыми и откажутся от лишних барьеров в найме.

Фото пресс-службы ПАО «Сбербанк».

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