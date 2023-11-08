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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.23 12:00

Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области

В Мурманской области за год сильнее всего уровень конкуренции за работу упал среди топ-менеджеров (с 29 до 14 резюме на вакансию), а также в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (с 37 до 23 резюме на рабочее место). Стали в несколько раз менее активными на рынке труда и соискатели в сфере искусства и медиа (падение на 11 пунктов), кандидаты в сфере маркетинга, административного персонала и юристы.

Аналитики hh.ru выяснили, в каких сферах работодатели Мурманской области недосчитаются кандидатов на вакансии из-за низкой активности соискателей и последствий демографического кризиса.

В Мурманской области за год сильнее всего уровень конкуренции за работу упал среди топ-менеджеров (с 29 до 14 резюме на вакансию), а также в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (с 37 до 23 резюме на рабочее место). Стали в несколько раз менее активными на рынке труда и соискатели в сфере искусства и медиа (падение на 11 пунктов), кандидаты в сфере маркетинга, административного персонала и юристы. При этом в регионе есть одна сфера, где конкуренция за рабочие места за год выросла, но незначительно — это IT (+1,4 пункта). В целом по рынку труда Мурманской области уровень конкуренции за год снизился с 3,3 до 2,5 резюме на вакансию (падение на 0,8 пункта).

Дефицит укоренился в подборе массового и рабочего персонала, представителей сфер транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, производства и сервисного обслуживания. Причём именно эти сферы можно назвать костяком текущего рынка труда, другими словами — в структуре спроса они занимают самые большие доли, и значит, рынок здесь ещё более жёсткий для работодателей.

Логика проста: чем выше спрос на специалистов из этих профессиональных групп, тем ниже уровень hh.индекса. В сентябре 2023-го по отношению к сентябрю 2022 года количество активных вакансий выросло на десятки процентов, а число ищущих работу в среднем уменьшилось на 10–15%.

«Дефицит кадров достаточно критично сказывается на бизнесе. Хотя далеко не все руководители компаний это осознают. Разница в восприятии и оценке ситуации на рынке труда у CEO и HR-департамента нередко становится камнем преткновения и мешает выработать жизнеспособную стратегию управления персоналом. В частности, как показал наш опрос, большинство CEO (46%) уверены, что на нехватку персонала влияют исключительно внешние факторы. По мнению руководителей и собственников компаний, внутренние факторы, такие как неконкурентные зарплаты, недостаточная работа с брендом работодателя, завышенные требования к кандидату, непривлекательные условия труда, оказывают не слишком значительное влияние на сложности с подбором, и основная причина кроется вовне. И всего 22% CEO назвали демографию главной проблемой, которая провоцирует кризис кадров», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

В связи с такой ситуацией, руководство любой компании должно понимать, что компаниям придется посмотреть максимально широко на возможности рынка труда, а это значит — нанимать тех кандидатов, подбор которых ещё 2–3 года назад для компании был невозможен. А это:

  • Соискатели моложе 18 лет и старше 45 лет, кандидаты с инвалидностью, декретницы и мамы с маленькими детьми, мигранты — как внутренние, так и внешние, а также «полосатые» воротнички — осуждённые за разные правонарушения. Другими словами — найм без предубеждений.
  • Женщины, которые готовы и хотят рассматривать профессиональные роли, ранее считавшиеся в силу разных причин «мужскими» (трактористки, сотрудницы АЗС и так далее).
  • Удалённые сотрудники, которые могут жить как в России, так и за рубежом.
  • Самозанятые и соискатели, которые рассматривают гибкие форматы занятости, подработку.

Ниже в таблице видно, как меняются зарплаты и конкуренция за персонал по Мурманской области. «Разгон» зарплат — то, что волнует сегодня многих работодателей. Эти цифры не стоит рассматривать как абсолютные значения, поскольку это предлагаемые в вакансиях зарплаты, но по ним можно определять тенденции. Дефицит людей сопровождает бурный рост предлагаемой заработной платы — это один из трендов 2023 года. Если обратить внимание на данные в таблице, можно заметить: уровень hh.индекса, равный 4 пунктам, — тот показатель, после которого начинается дефицит людей и скачок заработных плат (наглядно на диаграмме). Чем выше нехватка, тем выше цена за дефицитный ресурс — это классическая история в экономике — рыночное регулирование.

     Динамика конкуренции за год в основных отраслях и сферах рынка труда Мурманской области:

Профобласть

сен.23

сен.22

Разница за год

Автомобильный бизнес

1,2

2,1

0,9

Административный персонал

7,1

10,1

3,1

Безопасность

4,3

6,8

2,5

Высший и средний менеджмент

14,8

29,1

14,4

Добыча сырья

2,9

4,3

1,5

Домашний, обслуживающий персонал

3,1

4,9

1,8

Закупки

7,7

8,0

0,3

Информационные технологии

14,7

13,3

-1,4

Искусство, развлечения, массмедиа

20,3

31,4

11,1

Маркетинг, реклама, PR

19,8

29,3

9,6

Медицина, фармацевтика

1,3

1,0

-0,3

Наука, образование

4,8

5,9

1,2

Продажи, обслуживание клиентов

1,6

2,5

0,9

Производство, сервисное обслуживание

2,5

3,7

1,1

Рабочий персонал

1,7

2,7

1,0

Розничная торговля

1,0

1,5

0,5

Сельское хозяйство

2,5

3,1

0,6

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

4,5

4,2

-0,2

Стратегия, инвестиции, консалтинг

23,6

37,9

14,3

Страхование

2,6

5,9

3,4

Строительство, недвижимость

2,2

3,4

1,1

Транспорт, логистика, перевозки

2,1

3,0

1,0

Туризм, гостиницы, рестораны

2,0

3,5

1,5

Управление персоналом, тренинги

8,7

9,7

1,0

Финансы, бухгалтерия

4,9

7,3

2,4

Юристы

9,0

12,5

3,5

 

 

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