Как много чудных нам открытий на 2026–2030 годы готовит Центробанк страны

Банк России определил основные направления развития наличного денежного обращения на 2026–2030 годы. Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, среди приоритетов на ближайшие 5 лет – расширение практики размещения запасов наличных денег Банка России в хранилищах банков, поддержание высокого качества банкнот в обращении, переход на отечественное оборудование и технологические решения, а также автоматизация операционного обслуживания клиентов.

Как говорится в основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы, Банк России продолжит оптимизировать региональную сеть по обслуживанию наличного денежного обращения (НДО) в связи с сокращением оборота наличных и расширением роли банков при работе с ними.

ЦБ в конце 2025 года завершил первый этап этой трансформации: в составе главных управлений сейчас функционируют 7 центров организации НДО и операционного обслуживания и 87 операционно-кассовых центров (ОКЦ).

В 2026-2027 годах Банк России планирует провести второй и третий этапы этой оптимизации, в результате чего будет ликвидировано в общей сложности 23 кассовых центра, то есть их количество к 2028 году сократится до 64 центров (на 26%).

А для того, чтобы не допустить проблем с доступностью наличных денег для граждан и организаций и обеспечить непрерывность НДО, Банк России предусмотрел комплекс мер по оперативному восстановлению кассового обслуживания клиентов банков на случай непредвиденных обстоятельств (в том числе возможного прекращения деятельности кредитных организаций, работающих с наличными деньгами Банка России, на отдельных территориях Российской Федерации).

Регулятор также в 2026-2030 годах продолжит проведение исследований по изучению спроса на наличные деньги со стороны граждан и бизнеса, рассмотрит возможность применения стресс-тестирования участников НДО для оценки достаточности инфраструктуры.

Банк России хочет так же хочет ввести запрет на изготовление предметов, схожих по форме с банкнотами и монетами, ввести административную ответственность за это, следует из основных направлений развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы, опубликованного на сайте ЦБ. Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния.

Предложения Банка России рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами, отмечает ЦБ.

Банк России для профилактики фальшивомонетничества продолжит проводить модернизацию банкнот, усиливая их защитный комплекс и улучшая потребительские качества. В 2026-2028 годах ЦБ планирует разработать и выпустить в обращение модернизированные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей.