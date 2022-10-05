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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.22 12:00

Как много желающих стать учителем и кем работают бывшие преподаватели – в обзоре hh.ru

Ко Дню учителя эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, кто сегодня интересуется педагогическими профессиями и куда уходят учителя, если решают сменить сферу деятельности.

На учителей в России сегодня приходится всего 2% резюме. В отдельных регионах эта профессия пользуется большей популярностью: так, в Чеченской республике найти работу учителя хотят 3,3% соискателей, в Москве – 2,5%, в Республике Мордовия – 2,4%. Реже всего соискателей-учителей можно встретить в Ямало-Ненецком АО (1,2% от всех соискателей региона) и в Новгородской области (1%). 

В целом соискатели-учителя из СЗФО разместили за последнее время более 16 тысяч резюме. Таким образом, на Северо-Запад приходится более 14% резюме от преподавателей от всего объема по стране. Кроме петербургских учителей, которые разместили 2,3% резюме, также одними из самых активных в России оказались калининградские преподаватели – они разместили 2,2% резюме.

Регион

Доля учителей от общего кол-ва резюме в регионе

Санкт-Петербург  

2,3%

Калининградская область 

2,2%

Республика Карелия 

1,7%

Ленинградская область 

1,6%

Республика Коми 

1,5%

Архангельская область 

1,5%

Псковская область 

1,5%

Мурманская область 

1,4%

Новгородская область 

1,0%

 

Учитель в России – женская профессия, доля мужских резюме в рамках этой специальности составляет всего 19%. Чаще всего резюме учителей принадлежат соискателям в возрасте 26-35 лет (28%) и 22-25 лет (22%). На педагогов старше 46 лет приходится всего 15% резюме.

Опыт работы 46% соискателей-учителей превышает шесть лет, вообще не имеют опыта только 19%. Ещё 15% преподают от одного года до трёх, 20% - от трех до шести лет.

При поиске работы 32% учителей, помимо прочего, готовы рассмотреть удалённую работу, а 2% не против поехать на вахту. Наиболее популярным остается привычный полный рабочий день – такой график указан в 78% резюме учителей.

Что касается зарплатных ожиданий, то 45% преподавателей указали в своих резюме сумму до 40 тысяч рублей. Ещё 26% рассчитывают зарабатывать от 40 до 60 тысяч, 15% - от 60 до 80 тысяч, 14% - более 80 тысяч рублей.

Среди ключевых навыков, которыми обладают учителя, самые распространенные – грамотная речь (20%), пользователь ПК (17%), работа в команде и организаторские навыки (по 15%), английский язык (13%), а также грамотность, креативность, работа в MS PowerPoint и работа с большим объемом информации (по 7%).

Куда уходят учителя, решившись на смену профессии?

По данным базы резюме hh.ru, 7% соискателей, у которых есть опыт преподавания, сейчас ищут работу администраторами, 6% - менеджерами по продажам, столько же – переводчиками. Кроме того, 5% бывших педагогов сейчас рассматривают работу секретарями, по 4% - психологами и руководителями проектов, по 3% - копирайтерами, программистами, менеджерами по персоналу, аналитиками и дизайнерами.

Напомним, ранее опрос hh.ru показал, что по мнению 69% россиян школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Еще 19% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов – это 61-100 тысяч рублей. 5% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей. И лишь 1% опрошенных согласились с тем, что труд учителей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше. При этом 84% россиян не считают, что сегодня труд учителей оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 7%, остальные затруднились ответить.

С начала года в России было открыто более 9 тысяч вакансий школьных учителей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 39,5 тысячи рублей. И только 8% таких вакансий предлагают заработную плату свыше 100 тысяч рублей.

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