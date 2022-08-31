Как молоды мы были, как весело шутили: педагоги школы №2 Кировска сели за парты

Они сели за парты накануне учебного года, чтобы вновь почувствовать себя школьниками и поздравить своих учеников с приближающимся 1 сентября, записав шутливый видеоролик.

Педагоги школы №2 Кировска подготовили необычное поздравление к началу нового учебного года. Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, учителя данного образовательного учреждения решили вернуться в свою молодость, вспомнив забавы ученичества своего времени.

Они сели за парты накануне учебного года, чтобы вновь почувствовать себя школьниками и поздравить своих учеников с приближающимся 1 сентября, записав шутливый видеоролик.

С таким творческим педагогическим коллективом по дороге к знаниям ребятам не будет скучно. Это точно!