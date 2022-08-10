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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.22 18:00

Как мурманчанам взять законный выходной 1 сентября, знает «SuperJob»

Если вы донор, то требовать выходной 1 сентября можете на законных основаниях. В других случаях, чтобы проводить детей в школу, можно взять день отпуска (оплачиваемого или за свой счёт) либо получить отгул в качестве компенсации за работу в выходной или сверхурочно.

О том, как мурманчанам законно сделать 1 сентября днём отдыха, рассказывает Наталья Голованова, руководитель аналитического и исследовательского центра «SuperJob».

По закону 1 сентября не является изначально ни праздничным, ни выходным днем. В этом году первый день учебного года выпадает на четверг, поэтому если вы работаете по стандартной «пятидневке», этот день будет для вас рабочим. Что делать, чтобы он стал выходным, и вы могли спокойно посетить школьный праздник?

Вариант №1: использовать законный выходной, если вы донор

Если вы являетесь донором, сдаёте кровь или её компоненты, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября.

Вариант №2: в вашей компании предусмотрена возможность взять выходной

Да, День знаний по закону не является нерабочим праздничным днем, однако это не мешает вашему работодателю пойти навстречу своим работникам и предоставить родителям дополнительный выходной в этот день.

Такую гарантию сегодня предусматривают многие работодатели. Она может быть установлена вашим трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Спросите у работодателя, есть ли в вашей организации такая гарантия, и, если есть, уточните, как ею воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребенок школьного возраста или ребенок, который идет в первый класс.

Но обратите внимание, что устанавливать выходной 1 сентября для работников-родителей — это право, а не обязанность работодателя. Если в вашей организации этого не предусмотрено, нужно будет искать иные варианты.

Вариант №3: взять отпуск оплачиваемый или за свой счёт

Распространенная практика — написать работодателю заявление на отпуск 1 сентября без сохранения заработной платы. Если работодатель не против, то на этот день вы будете освобождены от работы, но по итогу месяца немного потеряете в заработной плате.

Также можно приурочить к Дню знаний ваш ежегодный оплачиваемый отпуск. Если по графику отпусков он запланирован в другой период, попросите работодателя перенести его или разделить на части. Одну из частей отпуска используйте 1 сентября.

Учтите, что делить отпуск на части можно только с согласия работника, а перенести его на другой период — только с согласия работодателя. Но если вы относитесь к льготной категории (например, являетесь многодетным родителем), то можете взять отпуск в любое удобное для вас время.

Вариант №4: получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно

Если работодатель привлекал или собирается привлечь вас к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха. Используйте его 1 сентября и проведите День знаний вместе с детьми.

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