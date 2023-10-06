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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.23 12:00

Как мурманчанам за месяц заработать до 200 тысяч рублей

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Мурманской области и выяснили, какие профессии могут принести работникам заработок от 100 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц. 

На данный момент медианная зарплата в Мурманской области – 67115 рублей. Это на 2729 рублей больше зарплат в других российских городах. Сейчас мурманчанам доступны более 2000 вакансий с зарплатой от 190000 рублей и выше. Это в 5 раз больше, чем в начале октября 2022 года.

Сейчас больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают мурманские компании из сферы строительства недвижимости, эксплуатации и проектирования, услуг для бизнеса, добывающей отрасли, отрасли перевозок и логистики.

Меньше всего предложений о работе с высокой зарплатой местные работодатели разместили за последнее время в сфере искусства и культуры, лесной промышленности, энергетики и ЖКХ. 

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий, Мурманская область, октябрь 2023:

  1. Экскаваторщик, от 157 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/87720535.
  2. Механик по ремонту горношахтного оборудования, от 180 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/87713369.
  3. Инженер-лаборант, от 160 689 до 226 583 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/86315096.
  4. Старший помощник капитана, от 120 000 до 200 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/87626223.
  5. Геодезист, от 220 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/87493634.
  6. Главный механик судовой, от 200 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/87526120.
  7. Начальник производства монтажного направления, от 150 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/86664293.
  8. Автомеханик, от 100 000 до 200 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/83704453.

«Исследование, проведенное hh.ru среди местных работодателей, показало, что 24% компаний планируют увеличить зарплаты своих сотрудников до конца 2023 года. Ещё 43% опрошенных заявили, что уже проводили индексацию зарплат работников в этом году и пока больше не планируют. А вот у 33% пока нет в планах подобного пересмотра дохода своих сотрудников. При этом те компании, которые ещё будут проводить пересмотр зарплат, планируют увеличить доход сотрудников в среднем на 7% от текущего уровня. Это на 2% больше, чем осенью прошлого года», - отмечает Екатерина Соловьева, руководитель регионального маркетинга hh.ru.

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