Как мурманчанам за месяц заработать до полумиллиона рублей? Ответ знает hh.ru

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Мурманской области и выяснили, какие профессии могут принести работникам заработок до 500 тысяч рублей в месяц*.

На данный момент средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области составляет порядка 52 тысячи рублей, что в целом равно зарплатным предложениями работодателей из других российских регионов. Между тем мурманчанам в апреле доступны порядка 500 «дорогих» вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают компании из строительного сектора, автомобильного бизнеса, а также из отраслей тяжёлого машиностроения и металлургии. Сложнее всего найти высокую зарплату в вакансиях компаний из сельского хозяйства, государственных и образовательных учреждений.

Стоматолог ортодонт , до 500 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54655156;

, до 500 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54655156; Капитан судна , от 370 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54534938;

, от 370 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54534938; Хирург , до 200 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54525355;

, до 200 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54525355; Middle PHP разработчик , до 253 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54528970;

, до 253 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54528970; Фельдшер на судно , до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54784950;

, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54784950; Главный специалист по промышленной безопасности , до 160 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54391962;

, до 160 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54391962; Врач – кардиолог , до 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54788110;

, до 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54788110; Старший механик в караван судов отстоя , от 140 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54526045;

, от 140 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54526045; Территориальный менеджер , до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54327682;

, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54327682; Групповой механик, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53794411.

* - данные вакансий по состоянию на 23 апреля 2022 года.