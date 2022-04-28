Как мурманчанам за месяц заработать до полумиллиона рублей? Ответ знает hh.ru
Аналитики hh.ru изучили рынок труда Мурманской области и выяснили, какие профессии могут принести работникам заработок до 500 тысяч рублей в месяц*.
На данный момент средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области составляет порядка 52 тысячи рублей, что в целом равно зарплатным предложениями работодателей из других российских регионов. Между тем мурманчанам в апреле доступны порядка 500 «дорогих» вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше.
Больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают компании из строительного сектора, автомобильного бизнеса, а также из отраслей тяжёлого машиностроения и металлургии. Сложнее всего найти высокую зарплату в вакансиях компаний из сельского хозяйства, государственных и образовательных учреждений.
- Стоматолог ортодонт, до 500 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54655156;
- Капитан судна, от 370 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54534938;
- Хирург, до 200 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54525355;
- Middle PHP разработчик, до 253 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54528970;
- Фельдшер на судно, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54784950;
- Главный специалист по промышленной безопасности, до 160 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54391962;
- Врач – кардиолог, до 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54788110;
- Старший механик в караван судов отстоя, от 140 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54526045;
- Территориальный менеджер, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54327682;
- Групповой механик, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53794411.
* - данные вакансий по состоянию на 23 апреля 2022 года.