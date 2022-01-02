Как нас будут лечить в новом году

На первом месте по-прежнему остаётся борьба с коронавирусом и недопущение его распространения. Плановые операции из-за этого можно будет переносить, диспансеризацию и профилактические осмотры — приостанавливать. Это следует из проекта изменений в приказ Минздрава, регламентирующий особый порядок работы медучреждений в период пандемии. Документ размещён на портале нормативно-правовых актов. Как будут оказывать медпомощь, выясняла «Парламентская газета».

Главная цель — снижение заболеваемости COVID-19

Минздрав выпустил приказ №198н о временном порядке работы медучреждений в период пандемии в марте 2020 года. Позже в документ внесли множество изменений и дополнений. Изначально приказ действовал до 1 января 2021 года, но накануне прошлого нового года его продлили до 1 января 2022-го.

Он устанавливает порядок работы скорой помощи, поликлиник, больниц и телемедицинских консультационных центров по анестезиологии-ревматологии на время пандемии для профилактики распространения инфекции. Кроме того, документ утверждает алгоритм действий медработников при оказании помощи пациентам с коронавирусом в амбулаторных и стационарных условиях.

Последние изменения в приказ внесли в конце июля 2021 года. Например, тогда старшекурсников медучилищ, обучающихся по программе «Сестринское дело», допустили к амбулаторной помощи больным COVID-19. Кроме того, стоматологам и педиатрам разрешили проводить врачебный осмотр пациентов перед вакцинацией от коронавируса.

В ведомстве подчеркнули, что главная цель внедрения особого порядка работы медицинских служб — снижение заболеваемости COVID-19.

«Пандемия продолжается, возможности перевести работу медицинских учреждений в обычный режим пока нет», — сказал «Парламентской газете» заслуженный врач России, член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

Конечно, в сложившейся ситуации и диспансеризация страдает, и плановую помощь оказывают не в полном объёме. Ведь высокая нагрузка на систему здравоохранения и кадровый дефицит сохраняются. Поэтому существующий порядок нужно продлевать: решение Минздрава абсолютно обоснованно, уверен сенатор.

Экстренная и неотложная помощь

Приказ Минздрава ничего не изменил в экстренной и неотложной помощи — её оказывают в полном объёме и безотлагательно. Экстренная помощь необходима пациентам при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни. Неотложную оказывают людям при внезапных острых заболеваниях или обострении хронических патологий без явных признаков угрозы жизни.

Плановая помощь

Плановая помощь из-за эпидемии претерпела некоторые изменения. Так, согласно приказу, руководство медучреждений может переносить сроки плановых госпитализаций и операций. Однако пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также находящимся на гемодиализе медпомощь предоставляют в полном объёме. Госпитализируют пациентов для оказания специализированной медицинской помощи только при наличии направления — его выдаёт лечащий врач медучреждения, к которому прикреплён пациент, либо региональный департамент здравоохранения, либо федеральный исполнительный орган. Вместе с тем, если нет угрозы жизни и здоровью, Минздрав рекомендует перенести сроки обращения за плановой медицинской помощью как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах.

Диспансеризация и профосмотр

Документ предписывает, что если ситуация с COVID-19 относительно благополучная, то регион может восстановить диспансеризацию. Но если количество заболевших стремительно растёт, то по решению регионального правительства проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации могут приостановить.

Тестирование на коронавирус

Приказ регламентирует алгоритм действий медицинских работников, оказывающих помощь в амбулаторных условиях и на дому пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями. В приложении к документу описаны три случая, когда при первом посещении врача должны быть сделаны тесты на Covid-19: при ОРВИ лёгкого, среднетяжёлого или тяжёлого течения, при гриппе и внебольничной пневмонии.

Условия госпитализации

При первом же посещении врач должен госпитализировать пациентов с тяжёлым или среднетяжёлым течением ОРВИ, тяжёлыми или осложнёнными формами гриппа или внебольничной пневмонии при сатурации менее 95 процентов, температуре от 38 градусов или частоте дыхательных движений более 22. Независимо от тяжести заболевания в стационар госпитализируют людей с установленным COVID-19, если они старше 65 лет и имеют сопутствующие хронические заболевания — сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, онкология и другие.

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