Как найти первую работу подростку на лето? Отвечают эксперты hh.ru

Каждая пятая компания в России уже принимает на временную или постоянную работу, стажировку или практику подростков от 14 лет. Более того, чем ближе ситуация к лету, тем активней подростки ищут работу, а компании готовы рассматривать юных кандидатов. Как же найти первую работу подростку, а также как получить первый трудовой опыт?

Каждая пятая компания в России уже принимает на временную или постоянную работу, стажировку или практику подростков от 14 лет. Более того, чем ближе ситуация к лету, тем активней подростки ищут работу, а компании готовы рассматривать юных кандидатов. Как же найти первую работу подростку, а также как получить первый трудовой опыт?

С чего начать?

Поиск работы эксперты hh.ru рекомендуют начинать с изучения самого себя. Подростку полезно помечтать и подумать, какая у него цель и к чему он стремится? Это может быть просто задача заработать за лето и купить новый смартфон, какую-нибудь технику или одежду. А может быть есть желание накопить деньги и оплатить какой-нибудь обучающий курс или купить билет на какой-либо интересный концерт или небольшое путешествие. Все это достойные задачи и их нужно честно определить. Или может быть подросток хочет познакомиться с профессиональной сферой, в которой хотел бы построить карьеру.

Далее проводим SWOT-анализ (это полезный маркетинговый инструмент, который помогает определить слабые, сильные стороны, а также возможности и риски нового дела). Для этого надо ответить на вопросы:

Strengths — какие у вас сильные стороны?

Weaknesses — какие у вас слабые стороны?

Opportunities — какие возможности открыты для реализации вашей мечты?

Threats — что может препятствовать реализации вашей мечты?

Таким образом подросток поймёт, чем хочет заниматься и каким образом сможет достичь своей карьерной цели. Кроме того, это упражнение поможет в будущем принимать решения, связанные с трудоустройством.

Резюме и поиск

Для гуманитариев и диджитал-соискателей

Когда цель определена, нужно понять, какие навыки у человека уже есть и какие знания нужно получить для достижения карьерной цели. Например, знание языков программирования, верстки, дизайна, SMM, ведения групп в соцсетях, работы с цифрами и таблицами. Укажите эти навыки в резюме. Приложите к резюме портфолио, дайте ссылки на проекты или группы, которые вели. Ищите подходящие вакансии по названию — SMM-специалист, дизайнер, тестировщик и т. п. Или по отрасли компании. Например, «Информационные технологии», «СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн».

Важно! При поиске вакансий на hh.ru не забывайте нажимать на галочку «Вакансия доступна соискателям от 14 лет». Вакансии можно фильтровать по ближайшей станции метро, графику работы, выбрав, например, удаленный, по типу занятости: работа на проект или стажировка (наглядно на иллюстрации).

Математики, биологи, химики...

Ребят, которые углубленно занимаются точными и естественными дисциплинами, могут брать на практику и проектную работу в высокотехнологичные компании. Ищите такие компании по отрасли «Медицина, фармацевтика», «Химическое производство», «Информационные технологии». Или по названиям компаний, которые вы знаете как лидеров в своей области.

Если опыта нет

Не страшно. Когда-то его ни у кого не было. Ищите по сфере деятельности компании. Чаще ребят без опыта готовы брать на работу и подработку гостиницы, кафе, рестораны, кейтеринг. Это может быть постоянная или временная работа в качестве помощников хостес и официантов.

Ищите на hh.ru вакансии с пометкой «Доступны для соискателей от 14 лет». Раз опыта нет, будьте готовы на собеседовании выделиться личными качествами: желанием работать, ответственностью, умением быстро учиться, доброжелательностью к людям и способностью к работе в команде. Подкрепите слова поступками — приходите на собеседования вовремя, обещания выполняйте. Ищите по маркировке «Вакансия доступна для соискателей старше 14 лет».

Работа может быть такой: