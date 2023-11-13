В новогодние праздники жители СЗФО будут отдыхать десять дней подрядПоезд Деда Мороза в начале 2024 года прибудет в Апатиты и Оленегорск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.11.23 14:00

Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru

Поиск работы связан с обменом персональными данными, что подразумевает определённые риски. В рамках сервиса hh.ru обеспечивается максимально высокая степень безопасности: переписка и персональные данные пользователей надёжно защищены, а компании-работодатели проходят проверку. Эксперты hh.ru собрали рекомендации, следуя которым можно обезопасить себя на просторах интернета.

1. Не отправляйте персональные данные через мессенджеры

Во-первых, ни один работодатель не будет сразу же запрашивать у вас паспортные и другие персональные данные — это может произойти уже после всех собеседований и испытаний, когда компания будет готова пригласить вас на работу. Во-вторых, если вы дошли до этого этапа, не отправляйте сканы документов в мессенджере — сделайте это через электронную почту, проверив, что электронная почта получателя точно принадлежит компании, куда вы трудоустраиваетесь (на что обратить внимание, подробнее расскажем ниже). Для полной гарантии, что ваши документы не будут использованы против вашей воли, перечеркните их и напишите на них адресата и дату отправки — сделать это можно от руки или в любом графическом редакторе.

2. Будьте осторожны, заполняя анкеты на сторонних сервисах

Работодатели нередко используют эти сервисы для сбора информации о кандидатах или проверки профессиональных данных. Риск в том, что создать опрос в «Яндексе» и «Google» может любой, поэтому работать с такими сервисами можно, только если вы уверены, что приглашение прислал официальный представитель работодателя.

3. Проверяйте безопасное соединение https при переходе по внешней ссылке

Буква «s» на конце протокола https — это сокращение от «secure», в переводе «безопасный». https-соединение зашифровано, а это значит, что никто, кроме отправителя и получателя, не имеет доступа к передаваемой информации. Например, адрес сервиса hh.ru — https://hh.ru, значит, тут можно без риска регистрироваться, вступать в переписку и обмениваться информацией. Для проверки работы шифрования в любом браузере слева от адресной строки предусмотрена подсказка – об опасности сообщает восклицательный знак или фраза «Не защищено».

4. Всегда проверяйте присланные ссылки

Если текст присланной ссылки отличается хоть на одно значение от ссылки, указанной на странице компании в сервисе hh.ru, либо изменён домен — это уже другой сайт. Такой сайт может быть клоном официального портала компании, ещё хуже, если он заражён вирусом. Поэтому, прежде чем переходить по такой ссылке, лучше уточнить у человека, который прислал ссылку, возможно, он просто ошибся.

Примеры:

  • ✅ https://dreamjob.ru — подлинный сайт
  • ❌ https://dreamj0b.ru — изменённый сайт (вместо «о» стоит ноль)
  • ❌ https://dreamjob.su — изменённый сайт (домен ru заменили на su)
  • ✅ https://DREAMJOB.RU — подлинный сайт (регистр роли не играет)

5. Не используйте одинаковые пароли для входа в «личный кабинет» на hh.ru и для сторонних сайтов

Азбучная истина, но очень многие попали в беду из-за несоблюдения этого правила! Если по ошибке перейти на изменённый сайт и это окажется клон сайта работодателя, разные пароли при регистрации — это гарантия безопасности. Даже подлинный сайт может быть заражён вирусом, о котором владелец ресурса не знает, логин и пароль в этом случае также могут попасть не в те руки. На разных сайтах важно создавать разные логины и пароли.

6. Всегда проверяйте присланный в переписке адрес электронной почты

Адрес электронной почты состоит из трёх частей: имя почтового ящика, затем знак @ и домен, например recruiter@hh.ru. При отправке письма важно проверить, что в электронном адресе указан домен официального сайта компании. Да, иногда адреса могут отличаться (например, в крупных холдингах). Насторожить должно, если адрес похож на домен компании, но отличается одним знаком, либо это адрес бесплатного почтового сервиса.

Примеры:

  • ✅ solodovnikov@dreamjob.ru — подлинная электронная почта
  • ❌ solodovnikov@dreamj0b.ru — изменённая электронная почта (вместо «о» стоит ноль)
  • ❌ solodovnikov@dreamjob.su — изменённая электронная почта (домен ru заменили на su)
  • ❌ solodovnikov@mail.ru — почта на бесплатном сервисе
  • ✅ SOLODOVNIKOV@DREAMJOB.RU — подлинная электронная почта (регистр роли не играет)

7. Не суетитесь и не торопитесь

Когда в Интернете действуют злоумышленники, они стремятся не дать своей жертве опомниться, поэтому их просьбы через мессенджер или присланные на персональную почту всегда «очень срочные». Такие просьбы также должны насторожить. Не стоит никогда поддаваться панике и делать что-то второпях.

Выполнение этих семи правил обезопасит не только общение с представителями работодателей, но и в целом вашу интернет-жизнь. И не стоит стесняться задавать уточняющие вопросы рекрутерам и нанимающим менеджерам: бдительность и внимательность — хорошее качество кандидата.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Петр
10.11.23 17:10
Ряд фактов, в статье изложен неверно. Изменение маршрута буксировки было приято Терсиным самостоятельно и не с кем не согласовано. Капитан ледокола Магадан предлагал другой маршрут вдоль кромки льд
Комментарий к новости:Мёртвые сраму не имут, или Горькая правда о трагедии экипажа СПБУ «Кольская»
Антонина
09.11.23 22:52
Какая же родная Валентина Ивановна - слушать одно удовольствие
Комментарий к новости:Валентина Сидорова, художественный руководитель студии имидж-класс «Элегия»: о сибирском характере, о своей судьбе и поисках места в жизни
Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
Комментарий к новости:Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Себестоимость рыбы может увеличиться на 26% - ВАРПЭ-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 22 копейки, доллар укрепился почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)В 2024 году пенсии назначать будут по-новому
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика