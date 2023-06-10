Как не попасть к мошеннику, когда ищешь работу: лайфхаки проверки компаний от экспертов hh.ru

Россияне, несмотря на приближение лета, каникул и дачного сезона, ищут работу и подработку. Так, по итогам мая почти 3 млн россиян обновили или разместили на hh.ru резюме. Из них:

более 1 млн указали, что находятся в активном поиске работы;

более 100 тысяч получили предложения о работе и рассматривают их;

почти 55 тысяч благодаря hh.ru в мае нашли работу и уже вышли на новое место;

женщины остаются на данный момент более активными, чем мужчины - они разместили 53% резюме за месяц;

чаще всего работу за последний месяц в России искали менеджеры, бухгалтеры, администраторы и топ-менеджеры;

многие соискатели продолжают повышать зарплатные запросы (стартовая зарплата часто начинается от 70 тысяч рублей).

Между тем, параллельно с соискательской активностью за рынком труда следят и мошенники. Трудовой опыт без нарушений и обмана со стороны начальника — это возможно. Как распознать недобросовестного работодателя, проверить компанию и не потратить много времени на это – в обзоре hh.ru.

Вакансия и разговор с менеджером

Первое, на что стоит обратить внимание, — грамотность и логичность текста вакансии. Это базовый маркер, который поможет отличить надежную компанию от недобросовестных или просто не слишком внимательных работодателей. Изучите требования в вакансии, оцените зарплату. Если в объявлении сказано: «Платим 30 тыс. рублей за три часа работы», лучше смотрите другую вакансию. Обещания сказочно высоких доходов при небольшой занятости очень часто публикуют именно мошенники.

Сделайте звонок в компанию — ещё одна возможность проверить нанимателя. Часто менеджер по подбору называет своё имя или компанию, когда отвечает на звонок. Если человек не представился даже после того, как вы рассказали, зачем звоните, — это ещё минус один балл для вакансии.

Реальный адрес, отзывы, новости: соберите информацию

Соберите как можно больше свежей информации о потенциальном нанимателе. Поищите новости о компании, найдите отзывы реальных сотрудников. Причем, к отзывам постарайтесь отнестись критически — обращайте внимание на детали, а не на похвалу и критику без конкретики.

Убедитесь, что указанная в вакансии компания действительно существует. Здесь нужно получить и изучить выписку из ЕГРЮЛ. Это можно сделать мгновенно и бесплатно на сайте ФНС России, достаточно знать ИНН или ОГРН компании (эти номера всегда указываются в реквизитах организации на сайте).

Следует также насторожиться, если компания-работодатель новая либо у нее недавно менялся руководитель или юридический адрес. Также опасения может вызвать большое количество дел, где она выступает ответчиком (в случае удовлетворения заявленных к ней требований), а также задолженность по налогам и сдаче отчетности в Федеральную налоговую службу.

Долги и суды: как убедиться, что у компании нет проблем

Проверить компанию на наличие долгов, хотя бы по минимуму, не так уж трудно, надо только знать, где искать информацию. Прежде всего, нужно посмотреть, не находится ли компания в процессе банкротства — это можно сделать в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Полезно также зайти в Картотеку арбитражных дел. На этом ресурсе вы увидите, какие у компании были и есть сейчас суды (правда, не все — споры с гражданами, в том числе, трудовые споры, вы здесь не найдете). Можно применить два способа поиска: по ИНН и по названию компании. Результаты могут отличаться. Долги по налогам нужно искать по ИНН на сайте Федеральной налоговой службы.

Проверьте компанию по базе Федеральной службы судебных приставов. Впишите в строку поиска только название организации без кавычек и без аббревиатур организационно-правовой формы (например, ООО). В строке адреса укажите только город. И обязательно выберите свой регион.

Собеседование и условия договора

Серьёзные компании не назначают собеседования всем соискателям на одно и то же время. Если вы пришли, а в офисе ещё несколько претендентов — стоит хорошо подумать, прежде чем согласиться на такой формат общения. Учтите также, что в хорошей компании вам не предложат заплатить за базу клиентов, товары, рабочие инструменты или обучение.

Не спешите подписывать трудовой договор, если у вас есть сомнения. Вы имеете право взять свой экземпляр домой, чтобы посоветоваться с родственниками или юристом. Если вам откажут, это тревожный звонок. Особенно подозрительно, если наниматель начинает уговаривать вас подписать договор не глядя. Разговоры о том, что это простая формальность, — ложь. Прежде чем подписать любой документ, его нужно внимательно прочитать самому.

После заключения договора наниматель обязан оформить приказ о приеме на работу (и вас с ним должны ознакомить под подпись), провести инструктаж по охране труда, рассказать вам о внутреннем распорядке компании. Если это ваше первое место работы — работодатель сам должен оформить для вас трудовую книжку и пенсионное свидетельство (СНИЛС).

Работа и зарплата: о чем еще нужно знать

Компании с сомнительной репутацией могут пытаться сэкономить на зарплатах. Например, работник с удивлением обнаруживает, что получил в несколько раз меньше, чем рассчитывал, или может вовсе остаться без зарплаты. Чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно обязательно требовать оформления официального трудового договора. Не стоит соглашаться на работу, если все договоренности о графике и зарплате происходят на словах. Иначе будет крайне сложно защищать свои права, если что-то пойдет не так.