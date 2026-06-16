Как не растеряться при пожаре: дорожники Мурманской области освоили работу с огнетушителями

Специалисты Управления по ГОЧС и ПБ провели для работников предприятия «Мурманскавтодор» обучающие занятия по правилам пожарной безопасности.

Сначала эксперты напомнили теорию: рассказали о существующих типах огнетушителей, правилах их хранения и соответствии конкретных видов устройств определённым классам пожаров. Особое внимание уделили алгоритму действий при первых признаках возгорания.

Как сообщает Мурманский оперативный штаб, под руководством профессионального инструктора каждый участник смог самостоятельно привести огнетушитель в действие и ликвидировать импровизированный очаг пламени.

Как отмечают специалисты, главная цель занятия – преодолеть психологический барьер и страх перед оборудованием.

«Страх пропадает, когда один раз попробуешь. Углекислотный огнетушитель можно и дома держать, и на любом предприятии – он эффективен для тушения электроприборов и жидкостей, не оставляет следов. Главное – не бояться и помнить, что первые секунды пожара решают всё», – пояснил специалист ПЧ-12 Максим Родионов.

Фото: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457255243%2Ff2f158227294da5f38