Как не стать жертвой мошенников при поиске работы в Интернете? Ответ знают эксперты «SuperJob»

Особенно острой проблема мошенничества на рынке труда стала с началом пандемии, признают HR-специалисты. Произошло это во многом из-за бурного развития различных онлайн-сервисов. Вместе с этим есть несколько правил, которые могут помочь соискателям не только не стать жертвами мошенников, но и не столкнуться с недобросовестными работодателями.

В пресс-службе «SuperJob» отмечают, что на крупнейших сайтах по поиску работы риск столкнуться с недобросовестными работодателями практически сведён к нулю – каждая вакансия проверяется; однако в поисках работы соискатели могут задействовать не только профильные порталы, но и другие ресурсы. Чаще всего мошенники используют методы социальной инженерии, среди которых наиболее распространены переход по неким ссылкам в платные каналы/группы (в том числе, в Telegram) или оплата чего-либо в процессе трудоустройства. Это могут быть документы, спецодежда или учебные пособия: получив деньги, как правило, такие компании исчезают.

«Кстати, в соответствии со статьей 22 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей,» − отмечает руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин. «Обязывать работников или соискателей покупать что-то самостоятельно для работы работодатель не вправе. Вместе с этим на практике действительно бывает, что работники самостоятельно приобретают одежду, инструменты и прочее для выполнения своей работы с последующем возмещением таких расходов от работодателя. В таком случае порядок возмещения должен быть прописан в трудовом договоре. Обучение, если оно является обязательным для выполнения обязанностей, тоже осуществляется за счет работодателя,» − сказал эксперт по трудовому законодательству.

Пресс-служба SuperJob: «Если зарплата в вакансии указана серьёзная, а функционал не описан или описан размыто (например, «опыт работы не требуется, нужно иметь привлекательную внешность»), это тоже наверняка мошенничество».

Прежде чем отправлять резюме на вакансию, стоит заглянуть на сайт компании. Если там нет раздела «Контакты» (или указан только сомнительный электронный адрес на бесплатном почтовом сервисе), если предлагается за что-то заплатить, если размещены многочисленные хвалебные отзывы, при этом ссылки на сайте не открываются, не исключено, что это мошенники.

Также стоит оценить помещение, в котором работают сотрудники. Если офис не обустроен и в нём имеются только столы и телефоны – скорее всего это компания-однодневка. Важно, чтобы в помещении была видна рабочая деятельность. Если компания работает в коворкинге, то можно оценить, насколько обжито рабочее пространство: обратите внимание на личные вещи ваших будущих коллег. И внимательно изучить сайт и отзывы о компании, также дополняет пресс-служба онлайн-сервиса.

«Популярные сервисы — аудитория крупнейших сайтов по поиску работы насчитывает десятки миллионов клиентов, так ежемесячно на «SuperJob» заходят более 10 млн пользователей — особое внимание уделяют безопасности пользователей — и работодателей, и соискателей, поэтому выстраивают многоуровневую систему модерации контента,» − говорит директор департамента компании по работе с соискателями Елена Никифорова. «Абсолютно все размещаемые на «SuperJob» вакансии, резюме и предложения проходят и автоматическую, и ручную модерацию. Если команде модерации вакансия кажется подозрительной, они запрашивают регистрационные документы и ссылку на сайт и социальные сети. И, конечно, «SuperJob» регулярно призывает пользователей быть внимательными при переходе по ссылкам в браузере и использовать разные пароли для различных сервисов», − подытоживает эксперт.