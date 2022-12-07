Как новенький: в Кандалакше капитально отремонтирован жилой дом

Кирпичная четырёхэтажка на ул.Кировской, 31 в Кандалакше – нетипичное здание для постройки «хрущевского периода». Дом, построенный в 1958 году, практически на стыке двух строительных эпох, в этом году полностью преобразился.

Работы на объекте начались в апреле 2022 года и по состоянию на 5 декабря были завершены полностью. За это время подрядчик капитально отремонтировал фасад дома. Его поверхность была расчищена и обработана специальным биоцидным составом вместе с карнизом, а также загрунтована. Швы на стенах дома расшивались и заделывались цементным раствором, штукатурка и кирпичная кладка – восстанавливались. На следующем этапе капремонта рабочие покрасили фасад в бледно-жёлтый цвет, заменили козырьки подъездов и оконные отливы.

Особое внимание при ремонте пришлось уделить балконам: подрядчик восстановил балконные плиты с устройством отливов, выполнил биоцидную обработку, гидроизоляцию и покрасил ограждающие конструкции. Завершили работы по обновлению здания отмостка и восстановление крепления прикарнизной плиты над подъездом № 2.

Всего на капитальный ремонт дома в Кандалакше из средств Фонда капитального ремонта было потрачено порядка 12 миллионов рублей, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru