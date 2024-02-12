Как оплатить госпошлину за регистрацию прав на недвижимость – комментарий Росреестра

На «горячую линию» мурманского Росреестра часто поступают вопросы, связанные с оплатой государственной пошлины при оформлении прав на недвижимость. Особенности уплаты госпошлины разъясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова:

- Предельный срок действия уплаченной госпошлины ограничен трёхлетним периодом с момента её уплаты, установленным для возврата или зачёта пошлины. Вместе с тем, оплачивать госпошлину заблаговременно не стоит, поскольку при оплате необходимо указать уникальный идентификатор платежа (УИН).

Бланк платежного документа, содержащий УИН, сумму госпошлины и необходимые реквизиты для оплаты заявителю выдаст специалист МФЦ при приёме заявления и документов на государственный кадастровый учёт или государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

В случае подачи заявления в электронном виде оплата осуществляется после получения информации о её начислении, также содержащей УИН.

Госпошлину необходимо оплатить в течение пяти рабочих дней. Предоставление в регистрирующий орган копии платёжного документа, подтверждающего оплату, не требуется.

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