Как организовать рабочий процесс в жаркую погоду? Ответ знает юрист «SuperJob»

По информации Мурманского УГМС, днём 22 июля в центральных районах и на юге Мурманской области отмечалась сильная жара: максимальная температура воздуха достигала отметок +30+32°.

Традиционно в жаркую погоду может возникнуть вопрос: как организовать рабочий процесс и что должен предпринять работодатель, если за окном больше +30 градусов. Действительно ли компания обязана сократить рабочий день, если в офисе нет кондиционера?

Рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в «SuperJob».

Ещё в 2021 году Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работодателей на этот счет. Роскомнадзор дублировал их и в 2024 году.

В рекомендациях Роспотребнадзора отмечается, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования. В частности, в рекомендациях Роспотребнадзора сказано: «В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час. При повышении температуры до 29 градусов — на 2 часа, при температуре 30,5 градуса — на 4 часа. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5°C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5°C. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время».

Но рекомендации Роспотребнадзора являются именно рекомендациями: это не строгое требование закона, подлежащее немедленному исполнению, но вопрос о работе при высоких температурах все же регламентирован — отдельными санитарными правилами, а соблюдение санитарных правил является обязанностью любого работодателя (ч. 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). Так, сейчас действует СанПиН 1.2.3685-21, который утверждён постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2.

Согласно этому документу, температура воздуха является одним из показателей микроклимата. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях (в том числе и максимальная температура воздуха) оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энергозатрат организма. Если говорить про «офисные работы», то они скорее попадают под категории Ia или Iб (работы, производимые сидя и не требующие физического напряжения или работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся физическим напряжением).

Какой же может быть температура в офисе? Чтобы понять это, следует обратиться к таблице 5.2 СанПиН 1.2.3685-21, предусматривающей диапазон оптимальных величин температуры воздуха в холодное и теплое время года. Так, согласно данной таблице, температура воздуха в теплое время года (для рассматриваемых видов работ) не должна превышать 28°C.

Сейчас действующее законодательство не предусматривает обязанности для работодателя решать проблему с превышением температуры воздуха на рабочем месте путем сокращения рабочего дня. Исходя из сегодняшних требований закона, если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм), а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со ст. 216 Трудового кодекса РФ.

В связи с этим у работодателя есть несколько вариантов решения вопроса:

1) сделать так, чтобы температура воздуха на рабочем месте была в пределах допустимых норм (поставить кондиционеры, охлаждающие системы и др.);

2) изменить режим рабочего времени организации на период жары (например, выполнять работы утром и вечером), однако это, конечно, должно происходить в рамках закона;

3) если нет возможности поддерживать температуру воздуха в рамках допустимых величин, можно рассмотреть вариант с объявлением простоя. В таком случае простой должен быть введен по вине работодателя с оплатой времени простоя не менее 2/3 средней заработной платы;

4) рассмотреть вариант с временным переводом работников на дистанционную работу.

Также, конечно, можно последовать рекомендациям Роспотребнадзора и сократить рабочее время в случае жары. Однако надо понимать, что в соответствии с законом это решит вопрос в случае, если работники только несколько часов в день работают при чрезмерно высокой температуре и сокращение рабочего дня будет приходиться именно на эти часы.