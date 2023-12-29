Как отметить Новый год на работе без лишних рисков

31% трудоустроенных россиян признались, что в их карьере как минимум один новогодний корпоратив пошёл не по плану. Чаще всего (в 24% случаев) это было связано с тем, что многие сотрудники перебрали с алкоголем. Это в ходе опроса выяснила Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России. Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала о том, как не омрачить себе конец года увольнением по «алкогольной статье».

Готовясь к празднику, важно помнить о том, что отдых на работе для слишком расслабившихся коллег порой заканчивается увольнением. Такие случаи редки: только 3% опрошенных рассказали, что у них в компаниях бывали увольнения из-за неподобающего поведения на новогоднем корпоративе. Однако риск все-таки есть, при чем это может быть не просто предложение «уйти по собственному желанию» после слишком бурных посиделок, но и увольнение по «алкогольной статье».

Основания увольнения по «алкогольной статье»

Подпункт «б» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса позволяет работодателю уволить работника за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Пленум Верховного суда Российской Федерации в пункте 42 постановления №2 от 17.03.2004 разъяснил подробнее, что по этому основанию могут быть уволены:

1. работники, находившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

2. работники, находившиеся в рабочее время в таком состоянии не на своем рабочем месте, но на территории данной организации либо на территории объекта, где по поручению работодателя должны были выполнять трудовую функцию.

Причем для возможности увольнения не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с опьянением.

Многие ошибочно думают, что увольнение по «алкогольной статье» возможно, только если факт опьянения подтвержден медицинским освидетельствованием. Но это заблуждение: в том же постановлении №2 от 17.03.2004 Пленум Верховного суда разъяснил, что состояние опьянения может подтверждаться как медицинским заключением, так и другими видами доказательств. Очень часто такими доказательствами становятся акты, служебные записки, объяснения коллег, собранные в ходе служебного расследования, и свидетельские показания коллег в суде. Если в подобных доказательствах нет противоречий, то у суда не будет оснований им не доверять.

Мы разобрали разные варианты праздников на работе с точки зрения рисков увольнения по «алкогольной статье».

На работе в рабочее время

Из разъяснений Верховного суда видно, что самый рискованный случай — стихийное застолье в рабочее время непосредственно на рабочем месте либо просто на территории работодателя или на объекте, куда вас работодатель направил (например, в офисе у клиента, к которому вы приехали по рабочим вопросам). Даже если вам кажется, что вы отмечаете «чисто символически», никакого опьянения и близко нет, вы рискуете. И наличие такого замечательного повода, как приближающийся праздник, не будет считаться смягчающим обстоятельством в случае спора.

Да, подпункт «б» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса позволяет уволить работника не за сам факт распития спиртных напитков на работе, а за нахождение на работе в рабочее время в нетрезвом состоянии.

Но, во-первых, не стоит забывать о том, что распитие спиртных напитков на рабочем месте наверняка нарушает правила внутреннего трудового распорядка, действующие в вашей организации. За подобное однократное нарушение хотя и не могут сразу уволить, но дисциплинарная ответственность в виде замечания или выговора вполне возможна. А тех, у кого к этому моменту уже имеется как минимум одно дисциплинарное взыскание (замечание, выговор), со дня вынесения которого прошло меньше года, может ожидать и увольнение со ссылкой на пункт 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса.

Во-вторых, если у вас конфликтные отношения с кем-то из коллег и руководства, даже короткие посиделки в рабочее время на работе могут закончиться «сюрпризом» в виде акта и служебных записок о том, что вы были сильно нетрезвы, как бы сами вы ни были уверены в том, что лишь «слегка пригубили за компанию». Лучше вовсе исключить такой риск. Достаточно перенести вечеринку в более подходящее место после работы.

Даже празднование всем коллективом, включая руководство, в рабочее время и на работе, без приказа, объявляющего этот период нерабочим, попадает в зону риска. Вспыхнувший в это время нетрезвый конфликт может стать причиной увольнения зачинщика по «алкогольной статье». Трудно предсказать, какие объяснения напишут коллеги-свидетели и как на случившееся посмотрит суд.

Не на работе и в нерабочее время

Если празднование с коллегами проходит на работе, но за пределами рабочего времени, то уволить человека за то, что он на этом празднике «перебрал», нельзя. Но опять же правила внутреннего трудового распорядка вполне могут запрещать распитие спиртных напитков на территории работодателя в любое время, даже в нерабочее. Значит, застолье, на которое работодатель не давал разрешения, могут расценить дисциплинарным проступком со всеми вытекающими отсюда последствиями. Те, на ком уже «висит» неснятое дисциплинарное взыскание, в зоне риска.

Самая надежная ситуация — когда работодатель официально организует корпоратив (то есть издает приказ об этом и объявляет соответствующее время нерабочим), неважно, на своей территории или где-то за ее пределами. Если праздник, пусть и организованный неофициально, проходит за пределами подконтрольной работодателю территории, это тоже безопасно. Но безопасны такие ситуации лишь с той точки зрения, что сотрудника нельзя уволить по «алкогольной статье», даже если он показал себя на празднике с худшей стороны. Однако это не повод терять контроль за собой. Иначе воспоминания о слишком бурно проведенном вечере могут стать поводом для увольнения по собственному желанию, лишь бы не показываться больше на глаза коллегам и руководству — такое тоже бывает.

В случаях, когда следующий день после корпоратива — рабочий, особенно важно соблюдать умеренность, а если не получилось, лучше попросить официальный отгул. Иначе ваше состояние тоже могут зафиксировать как алкогольное опьянение на работе.