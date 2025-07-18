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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.25 22:00

КАК ОТПРАВИТЬ ПЕРЕВОД ИЗ РОССИИ В БЕЛАРУСЬ

Жителям России часто требуется перевести деньги в Беларусь – родственникам, партнёрам или на оплату услуг. В 2025 году существует несколько доступных способов, которые позволяют отправить средства быстро, безопасно и с минимальными затратами.

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЕРЕВОДА

Перед отправкой важно определиться с подходящим способом перевода. Всё зависит от цели транзакции, суммы и предпочтений получателя.

ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ

Один из самых популярных и удобных методов – специализированные платёжные сервисы. Они позволяют отправить средства с банковской карты, не выходя из дома. Например, можно воспользоваться денежными переводами в Беларусь через сервис Korona. Этот вариант позволяет быстро доставить средства получателю без необходимости открывать банковский счёт. Деньги можно получить наличными в отделениях или перевести на счёт в банке.

Преимущества такого способа: прозрачные комиссии, оперативность, поддержка как российских карт, так и карт белорусских банков.

БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

Отправка средств через банк возможна при наличии полного пакета реквизитов получателя, включая номер счёта и SWIFT-код. Такой способ может быть удобен для регулярных переводов, но требует времени и чаще всего связан с дополнительными комиссиями.

Банковские переводы подходят для крупных сумм или бизнес-транзакций, но их скорость и стоимость зависят от конкретного банка и условий.

ПЕРЕВОД С ПОЛУЧЕНИЕМ НАЛИЧНЫМИ

Иногда получатель предпочитает получить средства в кассе, такое может быть, если у пользователя нет смартфона, или он не доверяет онлайн переводам. Такой способ также часто выбирают те, кто не пользуется банковскими картами или проживает в небольших населенных пунктах.

В таком случае можно использовать системы перевода наличных. Для этого отправитель указывает данные получателя, оплачивает перевод, а адресат получает деньги в отделении в Беларуси, предъявив паспорт.

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД

Если нет доступа к банковским сервисам или онлайн-приложениям, можно воспользоваться почтовым переводом. Такой способ предполагает отправку денежных средств через отделения «Почты России», а получатель забирает перевод в отделении «Белпочты».

Для оформления потребуется паспорт и заполнение стандартного бланка. Деньги пересылаются в наличной форме, без привязки к счёту. Срок зачисления может составлять от нескольких дней до двух недель — всё зависит от маршрута и загруженности почтовых служб.

Однако почтовый перевод имеет ряд ограничений. Во-первых, размер комиссии может быть выше, чем у электронных сервисов. Во-вторых, существуют лимиты по сумме. В-третьих, отправка возможна только при личном визите в отделение.

 

 

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