Как пережил III квартал рынок труда Мурманской области

В топ-15 самых востребованных у работодателей специалистов в Мурманской области сейчас входят продавцы-консультанты (11% от всех активных вакансий), врачи (6%), менеджеры по продажам (5%), водители (4%), слесари (3%), упаковщики (2%), администраторы магазинов (2%), курьеры (2%), повара (2%), сервисные инженеры (2%), машинисты (2%), а также разнорабочие, бухгалтеры, инженеры-конструкторы и операторы call-центров.

По итогам третьего квартала работодатели СЗФО разместили более 245 тысяч вакансий, из них 4% приходятся на Мурманскую область. Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда и выяснили, как вели себя работодатели и соискатели, как изменились зарплаты и условия труда за последние три месяца, а также в каких отраслях и сферах больше всего нужны работники.

Кого ищут работодатели

В топ-15 самых востребованных у работодателей специалистов в Мурманской области сейчас входят продавцы-консультанты (11% от всех активных вакансий), врачи (6%), менеджеры по продажам (5%), водители (4%), слесари (3%), упаковщики (2%), администраторы магазинов (2%), курьеры (2%), повара (2%), сервисные инженеры (2%), машинисты (2%), а также разнорабочие, бухгалтеры, инженеры-конструкторы и операторы call-центров.

Если сравнивать с прошлогодними показателями, то сильнее всего у работодателей Мурманской области за квартал вырос спрос на работников сферы продаж и клиентского сервиса, также на них приходится 40% вакансий от всего объёма рынка труда города. На втором месте по доле новых вакансий в Мурманской области – рабочий персонал (18% рабочих мест). На работников строительных специальностей приходится доля вакансий в 17%, на специалистов транспортной сферы – 13%. У работодателей традиционно высок спрос на молодых и начинающих специалистов (24% новых вакансий).

По итогам третьего квартала этого года по сравнению с прошлогодними значениями у компаний Мурманской области упал спрос на специалистов сфер страхования и консультирования, на специалистов в области автобизнеса, банковских служащих, специалистов сферы добычи сырья, туризма и гостиничного бизнеса, а также на административный персонал (наглядно на диаграмме 1)

В топ компаний наиболее активных с точки зрения публикации вакансий и поиска персонала в Мурманской области по итогам третьего квартала 2022 года вошли:

1. «Пятёрочка»

2. «МАГНИТ», розничная сеть

3. «ФосАгро»

4. «Мурманэнергосбыт»

5. «Норникель»

6. «Квазар»

7. ГК «Юность»

8. «Тинькофф»

9. «Ростелеком»

10. «Почта России»

11. СПО «Арктика»

12. «Окраина», группа компаний

13. «СБЕР»

14. НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт»

15. Управляющая компания строительного холдинга

16. «Бристоль», сеть магазинов

17. ТЭК «Мосэнерго».

Условия работы и зарплаты

На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области составляет 54024₽. Это на 3% больше, чем в начале года, а также на 6% больше, чем осенью 2021. Вилка средних зарплатных предложений по итогам третьего квартала в Мурманской области: от 40230₽ до 80460₽ (наглядно на диаграмме 2).

Мурманчане также стабильно повышают зарплатные запросы и на данный момент ожидают доход не меньше 55000₽. Это на 4% больше, чем в начале года, а также на 6% больше, чем осенью 2021.

Также работодатели предлагают и более высокие заработки. Так, сейчас мурманчанам доступны порядка 100 вакансий с зарплатой от 100000 рублей и выше. Больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают компании Мурманской области из сферы продаж и клиентского сервиса, строительные компании и крупные девелоперы, а также компании из сферы транспорта и логистики.

По сравнению с показателями второго квартала условия, которые предлагают работодатели Мурманской области, изменились. Так, компании стали чаще предлагать удалёнку (+28% за третий квартал по сравнению со вторым). Выросло число вакансий для желающих работать в сменном графике на 32%.

Соискательское поведение

Мурманчане за последние три месяца были достаточно активны и разместили/обновили более 12 тысяч резюме. Это на 14% больше, чем осенью 2021 года. По сравнению с прошлогодними показателями активней других искали работу сразу несколько крупных категорий соискателей: начинающие специалисты и студенты (на них приходится 28% новых резюме), работники ретейла (11%), административный персонал (9%) и специалисты сферы производства (6%).

Сдали позиции и стали реже выходить на рынок труда соискатели из сферы логистики и транспорта, рабочий персонал, бухгалтеры, топ-менеджеры и представители сферы «Добыча сырья» (наглядно на диаграмме 3).

В разрезе профобластей сложнее всего найти работу, из-за повышенного числа кандидатов и невысокого работодательского спроса, представителям сфер «Юристы» (8 человек на одно рабочее место), бухгалтерам (5,2 человека на вакансию), а также эйчарам (около 5 человек).

С другой стороны, проще всего найти работу, из-за повышенного спроса у работодателей и низкого числа конкурентов среди соискателей, в сфере «Консультирование» (0,2 конкурента на рабочее место), в сфере фитнеса и красоты, в банковской и медицинской сферах (по 0,5 человека на вакансию), а также в сфере «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость» (почти по 1 человеку на место) (наглядно на диаграмме 3).

Для понимания ситуации с уровнем конкуренции на рынке труда важно несколько моментов. Так, если на рынке труда число кандидатов на одно рабочее место выше 7 человек, то эта ситуация называется рынком работодателя, когда соискателям сложнее найти работу из-за большого числа конкурентов за рабочие места в какой-либо конкретной сфере. Если на одну вакансию откликаются от 5 до 7 человек, это считается здоровой конкуренцией на рынке труда. В случае, когда на одно рабочее место претендуют менее 5 человек, эта ситуация называется рынком соискателей, когда людям искать работу легче (ведь нет множества конкурентов), а вот работодателям труднее закрывать вакансии и даже в какой-то степени развивать бизнес (наглядно на диаграмме 4).