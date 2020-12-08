Как поддерживать иммунитет в зимний период, покажут молодогвардейцы

Сегодня, 8 декабря, активисты «Молодой Гвардии» Мурманской области проведут акцию для того, чтобы напомнить о важности использования средств индивидуальной защиты в массовых местах, а также о необходимости поддерживать иммунитет в зимний период.

Во время акции активисты будут бесплатно раздавать гражданам средства индивидуальной защиты (СИЗ): маски и перчатки. Также жителям, соблюдающим масочный режим, молодогвардейцы будут дарить мандарины – для поднятия настроения и иммунитета, вместе с листовками, содержащими чек-лист «Как поддерживать иммунитет в зимний период».

Мероприятие будет проходить с 13.00 на центральной площади Мурманска.