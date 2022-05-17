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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.22 17:30

«Как погасить долги?» – самый популярный вопрос на «горячую линию» АО «Ситиматик» в Мурманске в мае

Жители Мурманской области активно готовятся к летнему периоду и чаще всего их интересуют вопросы, связанные с погашением задолженности или оплатой услуги по обращению с ТКО авансом. Об этом клиенты АО «Ситиматик» спрашивали операторов «горячей линии2 регоператора в первой половине мая.  Для сравнения, в аналогичный период 2021 года северяне в основном обращались на «горячую линию», чтобы оставить заявки на вывоз контейнеров с мусором.

Всего с начала года в контакт-центр Мурманского филиала АО «Ситиматик» от жителей поступило 20017 звонков. 1293 из них – на майских праздниках. Среднее время ожидания ответа на линии не превышает 35 секунд, оператор помогает обратившемуся решить проблему в среднем за 3 минуты.

С понедельника по субботу работает до пяти операторов контакт-центра. В среднем за сутки на горячую линию филиала поступает порядка 200 звонков от потребителей, а в пиковые периоды, сопряженные с выпуском квитанций на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, этот показатель может составлять около 300–400 звонков в день.

Более 5000 обращений в месяц по различным каналам связи поступает регоператору со всей Мурманской области. Как уже было сказано, клиенты оставляют заявки на вывоз контейнеров с мусором – до 500 обращений в месяц. Схожее количество обращений посвящено вопросам начисления платы за услугу «Обращение с ТКО». Ежемесячно операторы колл-центра дают более 1000 разъяснений относительно заключения договоров, установки контейнеров и обслуживания контейнерных площадок, вывоза крупногабаритных отходов, тарифа и нормативов накопления ТКО.

Для удобства клиентов работает виртуальный секретарь, который помогает получить консультацию по интересующим вопросам в сфере обращения с ТКО юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Девушка-робот приветствует всех звонящих на номер (815-2) 56-76-86. Роботизированный секретарь оптимизирует работу контакт-центра путем разведения звонков на юридических и физических лиц. В меню голосовой помощницы можно ввести добавочный номер сотрудника для прямого дозвона, а также произвести выбор темы обращения с переводом на необходимый отдел Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Получить консультацию по любым вопросам, связанным с услугой обращения с ТКО, можно с понедельника по субботу с 9.00 до 17.30 по номеру 8-800-707-13-71. Кроме того, жители Мурманской области могут обратиться с вопросами в социальной сети «ВКонтакте», где действует публичная страница регионального оператора по обращению с ТКО в Мурманской области. Также клиенты могут задать интересующий вопрос, воспользовавшись электронной почтой, адрес клиентского центра регоператора – klient51@citymatic.ru. Наконец, оставить обращение можно на сайте Регоператора в разделе «Контакты» – «Обратная связь» https://51.citymatic.ru/.

 

 

 

 

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».

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