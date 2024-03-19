Как помочь себе найти работу

Сервис карьерных консультаций «SuperJob» изучил данные 3000 россиян, обращавшихся за помощью в поиске работы и построении карьеры в течение календарного года.

Практически каждый второй специалист, обращавшийся за карьерной консультацией в 2023 году, старше 45 лет, средний возраст составил 44 года. Общее заблуждение зрелых кандидатов — все позади, в том числе и работа с достойной зарплатой. Однако это не так. В условиях дефицита кадров соискатели зрелого возраста успешно конкурируют с молодежью.

Женщины обращаются за помощью в построении карьеры чаще мужчин. И хотя гендерных стереотипов на рынке труда стало меньше, к социальному статусу женщин часть работодателей по-прежнему относится предвзято. Составили топ-10 правил построения женской карьеры — читайте и воплощайте в жизнь.

76% заявок в наш карьерный центр оставили соискатели с высшим образованием и средним стажем работы по профессии более 16 лет. Среди специалистов с большим опытом работы распространено мнение, что их квалификация избыточна и большой профессиональный опыт вредит трудоустройству. Объясняем, почему это заблуждение и как искать работу сверхквалифицированным специалистам.

Зарплатные ожидания у 4 из 10 обращавшихся за карьерной консультацией составляют 100000—199999 рублей (на полную занятость). Сомнений — не слишком ли много/не слишком ли мало — примерно поровну. Вот тут рассказываем, как правильно оценить свою стоимость на рынке труда и почему так важно быть «в рынке».

35% запросов на помощь экспертов «SuperJob» оставили представители руководящих должностей. Нередко у них вызывает беспокойство затянувшийся поиск нового места работы. Здесь объясняем, почему мидлам и топам работу искать сложнее, и какой стратегии трудоустройства нужно придерживаться представителям разных должностей.