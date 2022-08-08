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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.22 12:00

Как понять, что сотрудник недоволен работой и готов уволиться

Эксперты Бренд-центра hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, собрали основные признаки и предпосылки того, что сотрудник недоволен работой и в скором времени может уволиться по собственному желанию.

1. У него снизилась работоспособность

Сотрудник выполняет минимальный объём работы, который от него требуют. Никакой инициативы и долгосрочных проектов, никаких попыток улучшить процесс или сделать что-то вовремя: он будто уже не ассоциирует себя с компанией и не заинтересован в её развитии.

2. Он абстрагировался от коллег и команды

Если мысли сотрудника уже далеко, то он меньше тратит времени на тех, кто рядом. Например, перестаёт общаться и взаимодействовать с коллегами: игнорирует корпоративы и праздники, нерабочие встречи, не участвует в общих обсуждениях. Конечно, не всегда замкнутость — признак проблем: возможно, у сотрудника насыщенная личная жизнь, которая интересует его больше, чем офисная.

3. У него личные проблемы

Серьёзные личные потрясения заставляют переосмыслить своё отношение к жизни, окружающим и работе в том числе. Иногда это приводит к увольнению. Сотрудник вправе не рассказывать о своих личных неурядицах, но участие руководителя и временное снижение нагрузки могут помочь справиться с проблемами и остаться в компании.

4. Он стал проводить меньше времени на работе

Возможно, он не ленится, а просто её ненавидит. Поэтому нередко приходит позже, а ровно в 18.00 собирает вещи и отправляется домой. Или даже раньше, если компания это позволяет. Ещё одно проявление — отпуск, который сотрудник полностью истратил за короткий отрезок времени: возможно, он надеется сменить работу и хочет перед этим хорошенько отдохнуть.

5. Он переживает изменения в компании

Увольнение коллег из команды часто провоцирует окружающих. Тяжело переживаются изменения в работе: например, отмена крупных проектов, в которых участвовал сотрудник, отсутствие продвижения по службе, на которое он рассчитывал, увольнение или назначение новых руководителей и менеджеров.

6. Он стал иначе общаться с клиентами и партнёрами

В тот момент, когда будущее компании и отношений с этими клиентами перестает беспокоить сотрудника, он начинает вести себя более свободно и естественно, преследуя свои личные цели без оглядки на бизнес.

7. У него изменилось поведение

Резкие перепады настроения, изменение рабочего графика, задачи, с которыми он не справляется, открытое недовольство компанией — всё это признаки того, что сотрудник неудовлетворен работой. Узнать об изменениях в поведении можно у его коллег: часто они оказываются более внимательными, чем руководитель.

8. Начал одеваться более официально

Просто потому, что ходит на собеседования. Также об этом могут говорить неожиданная активность в соцсетях, постоянные телефонные звонки, отлучки на 2–3 часа в рабочее время, поиск и копирование материалов, которые могут презентовать его работу на собеседовании.

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