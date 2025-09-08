Как правильно составить резюме, чтобы его заметили: разбор ошибок HR-экспертами hh.ru

По статистике hh.ru, до 60% резюме соискателей могут отсеиваться из-за ошибок или неточностей в описании анкеты. Эксперты hh.ru составили топ-10 лайфхаков, которые стоит применить к резюме, чтобы его заметили и оценили работодатели.

Одно резюме — одна цель или вакансия. Это значит, что под каждую вакансию стоит адаптировать как минимум заголовок резюме и ключевые навыки. Даже если соискатель откликается на похожие вакансии, в них всё равно могут отличаться ключевые требования и нужные навыки. Потому перед каждым откликом стоит немного менять резюме, чтобы оно не только соответствовало реальным навыкам соискателя, но и подходило под вакансию. Здесь важно понимать, что, например, резюме менеджера по продажам – это не одно и тоже, что и резюме менеджера по закупкам.

Соблюдаем обратный хронологический порядок. Это значит, что последний опыт работы (может быть даже работу по настоящий момент) нужно указывать первым, а самое первое место работы – должно быть последним в описании. Важно понимать, что работодатель хочет видеть, чем вы занимались в последние 3–5 лет.

Указываем цифры вместо воды. Это значит, что в описании чем занимался соискатель, например, на последнем месте работы, надо указывать реальные достижения с 2-3 важными цифрами, например, не «увеличил продажи», а «увеличил продажи на 30% за полгода».

Ключевые слова из вакансии. Это значит, что в описании вашего опыта, достижение и компетенций нужно указывать ваши важные навыки через ключевые слова, которые чаще всего встречаются в вакансиях. Дело в том, что рекрутеры могут искать нужного кандидата не только по базе резюме, но и по ключевым словам. А значит, чтобы резюме наверняка попало в выдачу рекрутера надо указать эти ключевые слова или термины в описании опыта. Например, для должности главного бухгалтера это могут быть: налоги, отчётность по GAAP, сертификат ACCA Dip IFR, аттестат аудитора и др. Как найти нужные ключевые слова: скопируйте 5–6 терминов из описания вакансии, которая вам подходит и вплетите в своё резюме.

Удалите лишнее. Это значит, что нерелевантный для вакансии, на которую вы откликаетесь опыт, не нужно указывать. Например, курсы вождения, которые когда-то были пройдены в резюме для бухгалтера – это лишняя информация.

Контакты соискателя должны быть на виду. Телефон и email указывайте в шапке резюме. Проверьте, чтобы номер был правильным.

Никаких креативов в оформлении. Шрифты Comic Sans, фото с котиком и разноцветные блоки — для соцсетей, не для резюме.

Опыт и навыки важнее образования, названия вуза\ссуза или названия вашего диплома. Это значит, если работу ищет не недавний выпускник, у которого ещё нет достаточно опыта, а опытный соискатель (как минимум 5 лет назад окончивший вуз или ссуз) раздел «Опыт» может быть в конце резюме. Дело в том, что диплом 1990 года не так важен, как практические знания и тем более сертификаты о повышении квалификации.

Проверка на ошибки. Опечатки никого не радуют и часто раздражают, потому если кандидат допустил ошибки или опечатки это может говорить о его невнимательности или поверхностном отношении. Что делать: перед тем как отправить резюме, прочитайте его вслух, а ещё лучше отправьте другу, чтобы посмотрел «свежим» взглядом

Делайте резюме на одну страницу. Если резюме больше двух страниц — вы что-то делаете не так, либо описание опыта слишком объёмное, либо выбрано слишком много ключевых слов. В среднем по статистике hh.ru, рекрутер тратит на первичный просмотр резюме до 10 секунд. Он оценивает название, зарплатные ожидания, ключевые слова и навыки. Если резюме понравилось, его отложат на более тщательный осмотр. Потому пишите только основное, а разные портфолио, выполненные работы и прочее можно прикрепить ссылками на файлы.