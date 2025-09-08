Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.09.25 19:30

Как правильно составить резюме, чтобы его заметили: разбор ошибок HR-экспертами hh.ru

По статистике hh.ru, до 60% резюме соискателей могут отсеиваться из-за ошибок или неточностей в описании анкеты. Эксперты hh.ru составили топ-10 лайфхаков, которые стоит применить к резюме, чтобы его заметили и оценили работодатели.

Одно резюме — одна цель или вакансия. Это значит, что под каждую вакансию стоит адаптировать как минимум заголовок резюме и ключевые навыки. Даже если соискатель откликается на похожие вакансии, в них всё равно могут отличаться ключевые требования и нужные навыки. Потому перед каждым откликом стоит немного менять резюме, чтобы оно не только соответствовало реальным навыкам соискателя, но и подходило под вакансию. Здесь важно понимать, что, например, резюме менеджера по продажам – это не одно и тоже, что и резюме менеджера по закупкам.

Соблюдаем обратный хронологический порядок. Это значит, что последний опыт работы (может быть даже работу по настоящий момент) нужно указывать первым, а самое первое место работы – должно быть последним в описании.  Важно понимать, что работодатель хочет видеть, чем вы занимались в последние 3–5 лет.

Указываем цифры вместо воды. Это значит, что в описании чем занимался соискатель, например, на последнем месте работы, надо указывать реальные достижения с 2-3 важными цифрами, например, не «увеличил продажи», а «увеличил продажи на 30% за полгода».

Ключевые слова из вакансии. Это значит, что в описании вашего опыта, достижение и компетенций нужно указывать ваши важные навыки через ключевые слова, которые чаще всего встречаются в вакансиях. Дело в том, что рекрутеры могут искать нужного кандидата не только по базе резюме, но и по ключевым словам. А значит, чтобы резюме наверняка попало в выдачу рекрутера надо указать эти ключевые слова или термины в описании опыта. Например, для должности главного бухгалтера это могут быть: налоги, отчётность по GAAP, сертификат ACCA Dip IFR, аттестат аудитора и др. Как найти нужные ключевые слова: скопируйте 5–6 терминов из описания вакансии, которая вам подходит и вплетите в своё резюме.

Удалите лишнее. Это значит, что нерелевантный для вакансии, на которую вы откликаетесь опыт, не нужно указывать. Например, курсы вождения, которые когда-то были пройдены в резюме для бухгалтера – это лишняя информация.

Контакты соискателя должны быть на виду. Телефон и email указывайте в шапке резюме. Проверьте, чтобы номер был правильным.

Никаких креативов в оформлении. Шрифты Comic Sans, фото с котиком и разноцветные блоки — для соцсетей, не для резюме.

Опыт и навыки важнее образования, названия вуза\ссуза или названия вашего диплома. Это значит, если работу ищет не недавний выпускник, у которого ещё нет достаточно опыта, а опытный соискатель (как минимум 5 лет назад окончивший вуз или ссуз) раздел «Опыт» может быть в конце резюме. Дело в том, что диплом 1990 года не так важен, как практические знания и тем более сертификаты о повышении квалификации.

Проверка на ошибки. Опечатки никого не радуют и часто раздражают, потому если кандидат допустил ошибки или опечатки это может говорить о его невнимательности или поверхностном отношении. Что делать: перед тем как отправить резюме, прочитайте его вслух, а ещё лучше отправьте другу, чтобы посмотрел «свежим» взглядом

Делайте резюме на одну страницу. Если резюме больше двух страниц — вы что-то делаете не так, либо описание опыта слишком объёмное, либо выбрано слишком много ключевых слов. В среднем по статистике hh.ru, рекрутер тратит на первичный просмотр резюме до 10 секунд. Он оценивает название, зарплатные ожидания, ключевые слова и навыки. Если резюме понравилось, его отложат на более тщательный осмотр. Потому пишите только основное, а разные портфолио, выполненные работы и прочее можно прикрепить ссылками на файлы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий житель Мурманской области считает, что рынок труда стал менее комфортным и выгодным, чем раньше-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,09 рубля, доллар прибавил 78 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Слово и дело: в Мурманске состоялись традиционные встречи с горожанами в округах-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»