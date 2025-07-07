КАК СОЗДАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ КРЕДИТА НАЛИЧНЫМИКАК ПРАВИЛЬНО ЗАКРЫТЬ ДЕБЕТОВУЮ КАРТУ В БАНКЕ
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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.25 10:45

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАКРЫТЬ ДЕБЕТОВУЮ КАРТУ В БАНКЕ

Часто нужно оформить дебетовую карту, потому что это удобное платёжное средство как для онлайн, так и для офлайн покупок, получения соцвыплат, зарплаты и многого другого. Но бывают ситуации, когда давно открытая карточка становится не нужна, фактически не используется или даже незаметно загоняет держателя в долги. Поэтому важно знать, как правильно поступать с такими банковскими продуктами.

Разберём, почему от них необходимо избавляться, где проверить активные счета, как правильно закрыть карту в банке и на какие детали обратить внимание.

Почему важно закрывать ненужные карты

Первое, на что стоит обратить внимание — это финансовая сторона вопроса. Карты с платным обслуживанием или накопившимися задолженностями обходятся в круглую сумму, если про них забыть. За несколько лет даже по таким мелким статьям расходов, как информирование, накопится немаленький долг.

Кроме того, открытые счета увеличивают риск мошенничества. Если информация попадет в руки злоумышленников, они обязательно воспользуются ею в своих целях, а вы можете узнать об этом далеко не сразу, если давно не пользуетесь этими картами.

Где узнать, какие счета и карты открыты на ваше имя

Если вы не уверены, какие банковские продукты у вас активны, начните с онлайн-банка или мобильного приложения. Большинство крупных банков предоставляют полный список в личном кабинете. Также можно обратиться в ближайшее отделение и запросить выписку обо всех открытых продуктах.

Второй способ — авторизоваться в приложении «Налоги ФЛ» или личном кабинете на сайте ФНС. В профиле есть раздел, где отображаются все ваши счета и их статус, а также дополнительная информация — где и когда вы их открыли.

Как правильно закрыть дебетовую карту

Лучше всего обратиться в банковское отделение с ненужным пластиком. Процедура закрытия несложная:

  1. Проверьте баланс. Перед закрытием убедитесь, что на счете нет денег. Если что-то осталось (даже несколько копеек), переведите на другой или снимите через банкомат.
  2. Убедитесь в отсутствии задолженностей. Проверьте отсутствие блокировок, удержаний или отрицательного остатка. Если есть долги, погасите их, чтобы избежать проблем в будущем.
  3. Отключите все привязанные к реквизитам автоплатежи, регулярные оплаты подписок и других услуг (их список есть в личном кабинете в банковском приложении).
  4. Напишите заявление. Понадобятся паспорт и карта. Нужно заполнить специальную форму и письменно заявить о своем желании закрыть счет. В некоторых банках это можно сделать онлайн, но лучше уточнить детали у менеджера или в чате поддержки в банковском приложении.
  5. Получите подтверждение. После подачи заявления попросите справку о закрытии карты. Этот документ может пригодиться, если спустя время банк вдруг обнаружит остаток долга или начисления по счету.

Пластик должны уничтожить на ваших глазах в любом филиале. Там же обычно выдают справку о закрытии.

Если вы пользуетесь услугами кредитной организации, у которой нет отделений, все процедуры проведут онлайн. В этом случае сохраните скриншоты и электронные копии документов, а пластик уничтожьте сами — разрежьте чип и магнитную полосу.

На что обратить внимание

В первую очередь — на сроки закрытия. Банки обычно обрабатывают такие заявки в течение нескольких дней. Но иногда это занимает до пары недель. Узнайте у менеджера, сколько времени потребуется в вашем случае.

Второй важный момент — сохранность документов. Храните бумаги и файлы, подтверждающие закрытие, хотя бы год. Это поможет, если возникнет спорная ситуация.

Через некоторое время после уничтожения карты уточните в банке, действительно ли закрыт счёт. Иногда этот процесс может затянуться на пару месяцев.

Что делать после закрытия карты

Если других продуктов банка у вас не осталось, можно сделать так, чтобы вам оттуда больше не звонили и не писали.

Для этого подайте заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных. Его обязаны удовлетворить в течение 10 рабочих дней. Дополнительно отпишитесь от рекламных рассылок в настройках «личного кабинета». В некоторых банках это нужно делать отдельно.

 

 

 

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